Eskişehirli Başkanlar, Sivrihisarlılarla Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Sivrihisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve EBB Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte sivil toplum kuruluşları ile temaslarını sürdürüyor.

Başkan Ataç, Kurt ve EBB Adayı Ünlüce, son olarak Sivrihisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İsmail Arslan ve üyeleriyle bir araya geldi. Üyeler ile bol bol sohbet eden heyet, üyelerin istek ve önerilerini de dinledi.

"YENİ BAHARLAR GELSİN, YENİ ÇİÇEKLER AÇSIN"

Buluşmada hemşehrilerine seslenen Başkan Ataç, şunları kaydetti:

"Bu seçim çok kritik bir seçim. Sadece yerel seçim değil. Bir tarafta laik cumhuriyeti koruyacak gruplar var. Bir tarafta da tarikatlara göz kırpan bir önderleri var. Bunun mücadelesi çok önemli. Bakın burada her yer Atatürk resmiyle donatılmış. Ne kadar güzel. İnsanın içi açılıyor geldiğinde. Eskişehir'de biz 25 yıldır bu hükümetin diğer illerde yaşattıkları sıkıntıları çekmedik. Çünkü biz her zaman Atatürk'ün kenti dedik, çağdaş dedik, cumhuriyet kenti dedik ve bunun üzerine dikkatle ve inatla durduk. Çok şükür, bugüne kadar hep desteklediniz. İnanın her seçimde oylarımız katlanarak yükseldi. Bu sizlerin başarısıdır. Bizler de o başarınıza uyaraktan sizin başınızı öne eğdirmedik. Her türlü hizmet neyse yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu dönem mahallelerimizde neler eksik onları tamamlama yoluna gidiyoruz. Çünkü hakikaten Eskişehir halkı mutlu. Biz kendi kendimizle yarışıyoruz. 31 Mart'a az kaldı. Bizim buralarda hiçbir endişemiz yok. Dediğim gibi her seçimde oylarınızı verdiniz, desteklerinizi verdiniz. Diliyorum 1 Nisan'da onlara ciddi olduğumuzu göstereceğiz. Yeni baharlar gelsin, yeni çiçekler arasın. El birliğiyle Eskişehir'i en yüksek noktaya getirelim, Türkiye Eskişehir olsun."

"DEVLETİN YAPMADIĞI İŞLERİ YAPIYORUZ"

Başkan Kurt, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada 10 yılda Odunpazarı'nda yaptığı çalışmaları anlattı. Kendisi ve Ahmet Ataç'ın deneyimli belediye başkanları olduğunu söyleyen Başkan Kurt, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'nin ise Büyükşehir Belediyesini bilen, tecrübeli bir üst düzey bürokrat olduğuna dikkat çekti.

Sivrihisarlı hemşehrilerinden 31 Mart Yerel Seçimlerinde destek isteyen Başkan Kurt, "Odunpazarı Belediyesi'nde 10 yıldır görev yapan bu ekibe hiç kimse hırsız diyemez. Hiç kimse yanlış yaptınız, kanunsuz iş yaptınız, adam kayırdınız diyemez. Odunpazarı'nda 10 yıl boyunca iktidarın her türlü baskısına ve engelleme çalışmasına rağmen iş yaptık. Odunpazarı'nın her mahallesinde kalıcı işler yaptık" dedi.

Bu işleri borçlanmadan yaptıklarını kaydeden Başkan Kurt, şöyle devam etti:

"Şu anda Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi'yle iş yaptım ama paramı alamadım diyecek kimse yoktur. Hepsini tıkır tıkır zamanı gelince ödedik. Ben görevi devraldığım zaman Odunpazarı Belediyesi'nin bütçesi 150 milyon lira, borcu da 130 milyon civarındaydı. Yani bütçenin üçte ikisi kadar borcu vardı. Çalışanlar maaşlarını 2-3 ayda bir alıyordu ya da 15 günde bir alıyordu. Böyle karmakarışık bir düzendi. Biz yönetime geldiğimiz günden itibaren bu işi düzene soktuk. Ödemeler, bir saat gecikmemiştir. Çalışanların ücreti bir saat gecikmemiştir. Şu anda devletten borç almayan, bankadan kredi almayan ender belediyelerdeniz. Bütçemiz 2,5 milyar liraya çıktı. Borcumuz da 300 milyon lira civarında. Bunun 100 milyonu yapılandırılmış borç. 50 ay, 100 ay, 70 ay gibi yapılandırılmış borç. Geri kalanı da günlük cari borç. Bunu nasıl sağladık? Bunu tasarruf ederek sağladık. Odunpazarı Belediyesi'nde kiralık bir tane araç kalmadı. Araçları satın aldık. Araçlara kira ödemediğimiz için son 5 yılda 253 milyon lira tasarruf ettik. O, 253 milyon lirayla da bu yatırımları yaptık. Şu anda 18 tane halk merkezimiz var. 16 tane bitmiş, öğretim görülen kreşimiz var. 28 kütüphanemiz var. 9 tane halı saha ve spor kompleksimiz var. Vadişehir'de bir yaşlı bakım merkezi yaptık. Onun bahçesinde şimdi 2 tane kreş var. Cumhurbaşkanı 2021 yılında bir tasarruf genelgesi yayınladı. O genelgeye uygun hareket edersek hiçbir iş yapamayız. Hiçbir yatırım yapamayız. Hiçbir alım yapamayız ama biz başka formüller bularak yatırımlarımızı yapıyoruz."

Odunpazarı'nda yapmak istedikleri daha çok çalışma olduğunu belirten Başkan Kurt, bu çalışmalardan birinin de Alzheimer Merkezi olduğunu söyledi. Başkan Kurt, "Odunpazarı'na Alzheimer Merkezi yapacağız. Yaşlılarımız, hastalarımız için gerekli bir şey. Devlet yapmamış, bırakmış bazı işleri. Biz o işleri gerçekleştiriyoruz. Bunları hep birlikte sağlayalım istiyoruz" dedi.

"SİVRİHİSAR GELİŞSİN DİYE İMKANLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ"

CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Sivrihisar'ın Eskişehir'in en büyük ilçelerinden biri olduğunu, gelişime açık bir ilçe olduğunu fakat hak ettiği değeri almadığını söyledi. Kırsaldan kent merkezine sürekli bir göç olduğunu bu göçün önüne geçmek için ilçeleri kalkındırmak gerektiğini belirten Ayşe Ünlüce, "Artık Eskişehir merkezi çok sıkıştı kente sürekli bir göç var. Şehrimizi seviyorlar ve nitelikli bir göç de alıyor evet güzel bir şey ama kırsalda insanlarımız için bir iş alanı olsa kimse göç etmez. Sivrihisar gelişsin diye imkanlarımızı seferber edeceğiz" diye konuştu.

Eskişehir'in marka bir kent olduğunu ve önemli değerlere sahip olduğunu vurgulayan Ayşe Ünlüce, "Eskişehir'in iki tane en önemli markası var. Biri Eskişehirspor biri de Kalabak Su. Biz Eskişehirspor'a çok değer veriyoruz. Umarım ilerleyen zamanlarda en güzel noktalara gelmesini istiyoruz. Bununla ilgili de belediyeler olarak mevzuata uygun ne varsa onu yapmaya hazırız. Eskişehirspor'un siyasete alet edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Eskişehirspor hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmamalı. Eskişehirspor'un içinde bunu kabul etmeyen pek çok arkadaşımızın da olduğunu biliyorum" dedi.