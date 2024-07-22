Eskişehirli Karateciler Gemlik Turnuvasında 2. Oldu

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılan 5.Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda Eskişehir'den katılan sporcular toplam 9 madalyayla Genel Klasman'da 2. oldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 19 ile 21 Temmuz tarihleri arasında yapılan 5. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'na 16 ülkeden, 26 şehir, 122 kulüp ve 1650 sporcu katıldı. Turnuvada Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate branşı ferdi lisanslı sporcular 4 altın, 4 gümüş,1 bronz toplam 9 madalyayla Genel Klasman'da 2. oldu. Mutluluklarını antrenörleriyle paylaştı. - ESKİŞEHİR