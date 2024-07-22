Eskişehirli Karateciler Gemlik Turnuvasında 2. Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehirli Karateciler Gemlik Turnuvasında 2. Oldu

Eskişehirli Karateciler Gemlik Turnuvasında 2. Oldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen 5. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'na Eskişehir'den katılan sporcular, toplam 9 madalya kazanarak Genel Klasman'da 2. sırayı elde etti. Turnuvaya 16 ülkeden, 26 şehir, 122 kulüp ve 1650 sporcu katıldı.

22.07.2024 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılan 5.Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda Eskişehir'den katılan sporcular toplam 9 madalyayla Genel Klasman'da 2. oldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 19 ile 21 Temmuz tarihleri arasında yapılan 5. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'na 16 ülkeden, 26 şehir, 122 kulüp ve 1650 sporcu katıldı. Turnuvada Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate branşı ferdi lisanslı sporcular 4 altın, 4 gümüş,1 bronz toplam 9 madalyayla Genel Klasman'da 2. oldu. Mutluluklarını antrenörleriyle paylaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Gemlik, Bursa, Spor, Turnuva, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehirli Karateciler Gemlik Turnuvasında 2. Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
09:52 İstanbul’da dehşet anları kamerada: Kendini araçtan atan kadın metrelerce sürüklendi İstanbul'da dehşet anları kamerada: Kendini araçtan atan kadın metrelerce sürüklendi
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
11:23 Rasim Ozan Kütahyalı’dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak Rasim Ozan Kütahyalı'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
10:58 Kamala Harris kimdir Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
10:23 ABD’de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı ABD'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı
10:03 Mourinho’dan herkesi şaşırtan tercihler Fenerbahçe’nin Lugano maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan herkesi şaşırtan tercihler! Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu
10:02 İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe’nin sahnesine 100 adet gül yolladı İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe'nin sahnesine 100 adet gül yolladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 12:04:50. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehirli Karateciler Gemlik Turnuvasında 2. Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement