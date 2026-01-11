Kadınların Gücü: Kooperatif ve Restoran Kurdular

Gaziantep'te köyde ürettikleri ürünleri semt pazarlarında satmak için eşlerinden imza karşılığında alınan izinle şehir merkezine getirilen kadınlar, gücünü birleştirip önce kooperatif kurdu, daha sonra da restoran açtı.

Ziraat mühendisi Tuğba Satıl Alkan, 15 yıl önce veteriner hekim olan eşiyle birlikte köyleri gezerken kadınların ürettikleri ürünleri satamadıklarını görünce harekete geçti. Kentteki bir AVM ile anlaşan ve kadınların yaptıkları ürünleri satmasını sağlayan Alkan, her hangi bir sorun yaşamamaları için kadınları eşlerinin imzasıyla şehre getirmeye başladı.

Önce bin bir emekle ürettiği doğal ürünleri satmaya başladılar, sonra kooperatif kurdular

Köy köy gezen ve birçok kadının eşini ikna eden Alkan, kadınların köyde bin bir emek ve zahmetlerle ürettiği doğal ürünleri AVM'de satılmasına öncü oldu. Her ay düzenli olarak ürünlerini AVM'de satan kadınların hayatı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kendilerini ziyareti ile değişti. Fatma Şahin'in kadınlara "Size bir pazar yeri verelim" demesi üzerine köyde ürettikleri doğal ürünleri kendilerine tahsis edilen pazar yerinde satmaya başlayan kadınların sayılarının her geçen gün arttığını gören Alkan, kadınlarla birlikte kooperatif kurma kararı aldı. Önce 5, daha sonra 30 kişiyle başladıkları bu yolculuğun daha sonra 120 kadına kadar çıkmasına sevinen Alkan, kadınlarla birlikte Doğal Antep Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi kurdu.

Tarihi Antep evini restorana çevirdiler, büyük ilgi gördüler

Kooperatif aracılığıyla köyde ürettikleri doğal ve yöresel lezzetleri hem yemek hem de kahvaltı olarak satışa sunan kadınlar, daha sonra ise Şahinbey ilçesinin tarihi Bey Mahallesi'nde bulunan Antep evini restorana çevirdi. 7 hünerli girişimci kadın tarafından yönetilen restoranda kadınların ürettikleri ürünlerden hazırlanan kahvaltı en çok tercih edilen menüler arasında yer alıyor. İsteğe göre şehre özgü mumbar, yuvalama, dolma, içli köfte ve mercimek köftesi gibi birçok yemeği de hazırlıyor.

"Bizim hikayemiz 15 yıl önce başladı"

Doğal Antep Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi Başkanı Tuğba Satıl Alkan, "Kurduğumuz bu kooperatifte girişimci 7 kadın çalışıyoruz. Bizim öyle güzel bir hikayemiz var. Bu hikaye 15 yıl önce başladı. 15 yıl önce ben ziraat mühendisiydim, eşim veteriner hekim. Köydeki hanımların para kazanmadığını, bütün işleri onların yaptığını ama ellerine hiçbir şekilde para geçmediğini gördüğümüzde sahada çalışırken 'bir şeyler yapmalıyız' diye düşündük. 'Bu kadınları şehre getirelim' diye karar verdik. Bir AVM ile anlaştık ve bu AVM'de ayda bir stant kuruyorduk. Kadınları eşlerinden imza karşılığında şehre getirip satış yaptırıyorduk. Daha sonra da eşlerine teslim ediyorduk. Bu şekilde başlayan hikaye daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in bizi ziyaretiyle değişti ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, 'çok güzel iş çıkarmışsınız' dedi ve bize destekte bulunarak bir pazar yeri verdi" dedi.

"Daha sonra yöresel kahvaltı ve yemek restoranı açtık"

30 kişiyle başladıkları bu yolculuğun daha sonra 120 kadına kadar çıktığını belirten Alkan, "5 senelik süreç böyle geçtikten sonra 5 sene de pazar yerinde bir sürecimiz geçti. Toplam 10 senenin sonunda yine bir ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, 'çok güzel işler yapmışsınız' dedi. Biz de artık kooperatifleşmek istediğimizi söyledik. Çünkü ciddi anlamda iyi adımlar atmıştık. Çok da güzel ses getirmeye başlamıştık ve kooperatif kurmaya karar verdik. 7 kişiyi kemik kadroya seçtik, 7 kişiyle beraber restorasyonu yapılmış bir Antep evini kiraladık. Şu anda yöresel kahvaltı veriyoruz ve istek üzerine yöresel yuvalama, ekşili köfte, içli köfte ve mumbar gibi satışlarımız da var" ifadelerini kullandı.

"Binlerce insanın evine, sofrasına dokunmuş oluyoruz"

Kadınların elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkıda bulunduklarını bildiren Alkan, "Bu 7 kadın başta olmak üzere birçok kadının hayatına dokunmak benim hayatımda çok büyük şeyler değiştirdi. Sadece 7 kadın değil. Bizim bir de mutfakta çalışanlarımız var. 7 kadının arkasında da bir o kadar da 200-250 kadın üyemiz var. Ürünlerimiz üyelerimizin ürünleri ve 300 kişi evde en az 3 kişi çarpanıyla 1000 kişi ediyor. Binlerce insanın evine, sofrasına dokunmuş oluyoruz. Binlerce insanın duasını alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Herkesin emekli olduğu bir yaşta ben işe başladım"

Kadın girişimci Hatice Akdulum ise, "Herkesin emekli olduğu bir yaşta ben işe başladım. Doğal Yaşam Pazarı'yla girdik bu işe ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Tuğba Satıl Alkan hanımın bize verdiği desteklerle bugünlere geldik. AVM ve pazarda başlayan serüvenimiz bugüne kadar geldi. Allah yolumuzu açık etti. Önce kooperatif kurduk ve kooperatiften de restoranda döndük. Restoran olarak çok güzel bir yol aldık. Şu anda çok güzel bir yolumuz var" diye konuştu. - GAZİANTEP