Esnafın ekmek parası için eksi 10 derecede soğukla mücadelesi - Son Dakika
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Esnafın ekmek parası için eksi 10 derecede soğukla mücadelesi

20.03.2022 09:46

Esnafın ekmek parası için eksi 10 derecede soğukla mücadelesi Esnaf ekmek parasını kazanmak için tezgahlarının yanında tenekede yaktıkları ateşle ısındı Hava sıcaklığının eksi 10 derecelere kadar düştüğü Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, pazarcı esnafı soğuk havayla tezgahlarının...

Esnafın ekmek parası için eksi 10 derecede soğukla mücadelesi

Esnaf ekmek parasını kazanmak için tezgahlarının yanında tenekede yaktıkları ateşle ısındı

AFYONKARAHİSAR - Hava sıcaklığının eksi 10 derecelere kadar düştüğü Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, pazarcı esnafı soğuk havayla tezgahlarının yanında yaktıkları ateşle mücadele ediyor.

Şuhut'ta şiddetli soğuk hava koşulları nedeniyle kapalı pazar yerinde tezgah açan pazarcı esnafı üşümemek için çareyi buldukları tenekelerin içinde yaktıkları ateşte ısınmakta buldu. Pazarcılar soğuk havaya aldırmadan ekmek paralarını kazanmak için tezgahlarını kurarak müşteri beklerken, soğuk havadan korunmak için ise teneke içinde ateş yaktılar. Bazı esnaflar ise getirdiği odunları yakarken bazı esnaflar ise meyve sebze kasalarını yakarak ısınmaya çalıştı.

Soğuktan etkilenen pazarcı esnafı Ali Öz, soğuk havanın hüküm sürdüğü ilçede genelde ateş yakarak ısındıklarını ifade ederek, "Burası ne Alaska nede Sibirya, burası Şuhut pazar yeri soğuğun kemiklerinize kadar işlediği yer. Esnaf olarak soğuktan üşüdüğümüz için ateş yakarak ısınıyoruz" dedi.

Bir diğer pazar esnafı Faruk Kurt ise yöresel şiveyle soğukla mücadelelerini, "Havaların çok soğuk olmasından dolayı ateş yakıyoruz. Havalar 'dıdileyo' Şuhut'ta daha ne diyeyim" diyerek özetledi.

Esnafın ekmek parası için eksi 10 derecede soğukla mücadelesi
Esnafın ekmek parası için eksi 10 derecede soğukla mücadelesi
Esnafın ekmek parası için eksi 10 derecede soğukla mücadelesi

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esnafın ekmek parası için eksi 10 derecede soğukla mücadelesi - Son Dakika


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