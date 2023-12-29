ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş\'tan Yeni Yıl Mesajı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, bir yeni yıl mesajı yayımladı.

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş yayımladığı mesajda 2024 yılının barışın egemen olduğu, sağlık, mutluluk, bereket ve huzurun arttığı, geleceğe umutla bakılan bir yıl olmasını diledi. Kesikbaş, şu ifadelere yer verdi;

"Umut ve beklentilerimizin yüksek olduğu, insanlığın faydasına olan gelişmelerin çoğalmasını istediğimiz yeni bir yıla giriyoruz ancak 2023 yılında terör olayları, depremler ve dünyada yaşanan savaşlarla karşı karşıya kaldık ve büyük üzüntüler yaşadık. Tüm bunlara rağmen Türkiye'nin, biricik ülkemizin güçlü bir devlet olduğunu da unutmadık. Yaralarımızı el birliğiyle sardık, Milletimize yaşatılan her acının karşılığını da misliyle bulduğuna şahit olduk. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ulaşmanın mutluluğu ise bizlere ayrı bir gurur yaşattı. Zorlu bir seneyi arkamızda bırakırken, iş dünyasının istediği tek şey istikrar olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Genel bir değerlendirme ile iş dünyasının beklentileri, gelişmeye açık ekonomik ortam, düşük enflasyon, sabit bir döviz kuru, uygun faiz oranları ve sürdürülebilir bir büyüme üzerine odaklanıyor. İş dünyası, belirsizlikten kaçınıp uzun vadeli planlar yapabilmek için istikrarlı bir ekonomik ortam bekliyor. İş dünyası olarak, sorunlarımız olduğu gibi, büyük umutlarımızın ve hedeflerimizin de farkındayız. Sermayemiz olan birlik ve beraberliğimiz yapılan yeni hamlelerle en büyük gücümüz olacaktır. 2024 yılında önce ülkemizin ve sonra en kıymetlimiz şehrimizin daha aydınlık, huzurlu, istikrarlı ve ekonomik açıdan refah seviyesi yüksek günlere ulaşması hepimizin ortak isteğidir. Bizler Eskişehir sanayimizin bir adım daha ileri gitmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mesleki eğitimden ihracata, yeşil dönüşümden dijitalleşmeye, nitelikli personelden finansmana erişime kadar birçok alanda projeler üretiyoruz. Toplumun tüm kesimleri ile el ele vererek, Eskişehir'i hak ettiği noktaya taşımak için azimle çalışmaya da devam edeceğiz. Bu düşünceler çerçevesinde başta Eskişehirli hemşehrilerimizin ve iş dünyamızın yeni yılını kutlar, 2024'ün barışın egemen olduğu, sağlık, mutluluk, bereket ve huzurun arttığı, geleceğe umutla bakılan bir yıl olmasını dilerim." - ESKİŞEHİR