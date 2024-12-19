ESOGÜ'de Geleneksel Alışveriş Şenliği - Son Dakika
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ESOGÜ'de Geleneksel Alışveriş Şenliği

ESOGÜ\'de Geleneksel Alışveriş Şenliği

ESOGÜ, üniversiteli kızlara burs fonu oluşturmak için alışveriş şenliği düzenledi.

19.12.2024 15:40
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) Türk Üniversiteleri Kadınlar Derneği (TÜKD) Eskişehir Şubesi tarafından, üniversiteli kızlara burs fonu oluşturmak amacıyla 'Geleneksel Alışveriş Şenliği' düzenlendi.

Şenliğin açılış töreni bugün saat 14.00'da ESOGÜ Mermer Salon'da Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ve vatandaşın yoğun yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Şenlik için açılan stantlarda hem öğrencilerin yaptığı hem de bir araya getirilen sıfır ve ikinci el ürünler satışa sunuldu. Aralarında obje, kitap, kıyafet ve takıların da bulunduğu ürünlerin satışından elde edilecek bütün gelirin üniversite öğrencisi genç kızlara burs desteği olarak bağışlanacağı belirtildi. Vatandaşların gün içerisidne ziyaret edebileceği şenliğin 21 Aralık 2024 tarihine kadar devam edeceği açıklandı.

"Öğrencilerimize maddi bir fırsat sunmayı amaçlıyoruz"

ESOGÜ'de 'Kızlar Okusun Hayata Dokunsun' sloganıyla gerçekleştirilen şenlik hakkında bilgi paylaşan TÜKD Eskişehir Şubesi Başkanı Nuran Yenilmez, "Bugün, Eskişehir şubemizin 115 bursiyerine bir fon oluşturmak adına alışveriş şenliği düzenledik. Buradaki amacımız, ekonomik sıkıntıdan nasıl kurtulacağına örnek olmak ve ikinci el ürünleri değerlendirerek öğrencilerimize maddi bir fırsat sunmak. Onlar kendi yaptıkları ürünleri satıyorlar. Bizler de sıfır ya da ikinci el obje, kitap, kıyafet ve takı gibi ürünleri satarak havuzda para biriktiriyoruz. Bu parayla da çocuklarımıza, üniversitede okuyan dezavantajlı öğrencilerimize burs veriyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ESOGÜ'de Geleneksel Alışveriş Şenliği - Son Dakika

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