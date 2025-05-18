ESOGÜ Rektörü Çolak'tan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika
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ESOGÜ Rektörü Çolak'tan 19 Mayıs mesajı

ESOGÜ Rektörü Çolak\'tan 19 Mayıs mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

18.05.2025 14:59
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Çolak mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin önemine vurgu yaptı. Atatürk'ün "Gençliğe Hitabesi"ndeki ideallerin önemini hatırlatan Prof. Dr. Çolak, gençlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük güvencesi olduğunu belirtti. Rektör Kamil Çolak gençlerin, Atatürk'ün emanetini koruyacak ve ülkeyi daha ileriye taşıyacak bilgi ve donanıma sahip olmaları gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Çolak, mesajını Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anarak ve tüm gençlerin bayramını kutlayarak sonlandırdı.

Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ın mesajı ise şu şekilde:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a attığı tarihi adım; işgal altında bulunan, savaşlarla yorgun düşmüş vatanımızın kurtuluşu için ilk meşaleyi yakmış ve milli mücadele ile birlikte bağımsızlığa giden yol açılmıştır. 19 Mayıs 1919'da tutuşturulan bu meşale, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma mücadelemizde bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük bedeller ödenerek kazanılan Türkiye Cumhuriyeti'ni, en büyük zenginliğimiz ve geleceğimiz olarak gördüğü gençlerimize emanet etmiştir. Gençlerimiz Atatürk'ün bu emanetini korumak ve yüceltmek için bilgili, donanımlı, araştıran, üreten, evrensel düşünebilen, milli ve manevi değerlerimize bağlı bireyler olarak çok çalışmalıdır. Atatürk'ün gençlerimize duyduğu inancın ve güvenin bir göstergesi olarak 19 Mayıs'ı "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla Türk gençliğine armağan etmesi, bu yolda gençlerimize çok değerli bir motivasyon kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Osmangazi, Gençlik, Rektör, Kültür, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel ESOGÜ Rektörü Çolak'tan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

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