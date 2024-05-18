ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için mesaj yayımladı

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için mesaj yayımladı

Rektör Çolak, Atatürk'ün gençlere duyduğu inancın ve güvenin bir göstergesi olarak 19 Mayıs'ı 'Gençlik ve Spor Bayramı' adıyla Türk gençliğine armağan etmesinin önemine vurgu yaptı. Mesajında, Atatürk'ün gençlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve yüceltmek için bilgili, donanımlı ve milli değerlere bağlı bireyler olmaları gerektiğini belirtti.

18.05.2024 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için bir mesaj yayımlayarak, "Atatürk'ün gençlerimize duyduğu inancın ve güvenin bir göstergesi olarak 19 Mayıs'ı 'Gençlik ve Spor Bayramı' adıyla Türk gençliğine armağan etmesi, bu yolda gençlerimize çok değerli bir motivasyon kaynağıdır" dedi.

Rektör Çolak, yayımlamış olduğu mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a attığı tarihi adım; işgal altında bulunan, savaşlarla yorgun düşmüş vatanımızın kurtuluşu için ilk meşaleyi yakmış ve milli mücadele ile birlikte bağımsızlığa giden yol açılmıştır. 19 Mayıs 1919'da tutuşturulan bu meşale, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma mücadelemizde bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük bedeller ödenerek kazanılan Türkiye Cumhuriyeti'ni en büyük zenginliğimiz ve geleceğimiz olarak gördüğü gençlerimize emanet etmiştir. Gençlerimiz Atatürk'ün bu emanetini korumak ve yüceltmek için bilgili, donanımlı, araştıran, üreten, evrensel düşünebilen, milli ve manevi değerlerimize bağlı bireyler olarak çok çalışmalıdır. Atatürk'ün gençlerimize duyduğu inancın ve güvenin bir göstergesi olarak 19 Mayıs'ı 'Gençlik ve Spor Bayramı' adıyla Türk gençliğine armağan etmesi, bu yolda gençlerimize çok değerli bir motivasyon kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti, Gençlik, Rektör, Spor, Kamu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:45 İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntü Emekli adamı kaçırıp işkence ettiler İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü! Emekli adamı kaçırıp işkence ettiler
10:41 7 Ekim’deki baskının sembol ismi olmuştu Hamas’ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu 7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu
10:24 KYK yurtları emeklilere açılıyor 1 ay boyunca bedava olacak KYK yurtları emeklilere açılıyor! 1 ay boyunca bedava olacak
10:02 Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek
08:46 Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu
10:40 Husumetli aileler arasında kavga Kemer ve sopalar havada uçuştu Husumetli aileler arasında kavga! Kemer ve sopalar havada uçuştu
09:41 Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz
09:19 Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar
09:16 Emniyete de sıçrayan Ayhan Bora Kaplan dosyasında bir gizli tanık daha çıktı Emniyete de sıçrayan Ayhan Bora Kaplan dosyasında bir gizli tanık daha çıktı
09:06 Vizesi reddedilenler dikkat Ücreti geri almanın bir yolu var Vizesi reddedilenler dikkat! Ücreti geri almanın bir yolu var
08:50 ABD’li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı ABD'li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
08:23 SİBERGÖZ-39 operasyonu kapsamında 20 ilde 74 şüpheliye gözaltı SİBERGÖZ-39 operasyonu kapsamında 20 ilde 74 şüpheliye gözaltı
01:29 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler Kalbi, aldığı darbelere yenik düştü 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler! Kalbi, aldığı darbelere yenik düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 11:44:55. #1.13#
SON DAKİKA: ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement