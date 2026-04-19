Estonyalı öğrenciler deve çiftliğini gezdi

Estonya'dan gelen üniversite öğrencileri Aydın'ın İncirliova ilçesinde deve çiftliğinde incelemelerde bulunup, deve sütü içti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Tanrıbuyurdu ile birlikte, Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi (Estonian University of Life Sciences) veterinerlik IVSA öğrenci topluluğu üyeleri ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencilerini deve çiftliğinde ağırladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Misafir öğrencilerimize deve yetiştiriciliği ve köklü devecilik kültürümüz hakkında bilgiler aktararak, İncirliovamızın meşhur inciri, çileği ve deve sütünü ikram ettik. Deve ve devecilik denildiğinde akla ilk gelen yer olan İncirliova'da, bizlere atalarımızdan miras kalan bu değerli geleneği yaşatmaya ve geliştirerek geleceğe taşımaya büyük önem veriyoruz. İlçemizin tanıtımına katkı sağlayan bu tür etkinliklerin öncüsü ve destekçisi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - AYDIN