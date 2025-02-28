ETÜ'den Galvanizleme Projesine Destek - Son Dakika
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ETÜ'den Galvanizleme Projesine Destek

ETÜ\'den Galvanizleme Projesine Destek

ETÜ, çelik elemanların galvanizlemenin etkilerini araştıran projeye TÜBİTAK desteği aldı.

28.02.2025 17:17
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahyar Maali'nin yürütücülüğünü üstlendiği "Çelik Elemanlarda Galvanizleme Yöntemlerinin Mekanik Özelliklere ve Korozyon Dayanımına Etkisi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında 4 ay süreyle destek almaya hak kazandı.

Projede, ETÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Merve Maali ve Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Abdulkadir Cüneyt Aydın araştırmacı olarak görev alırken, ETÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Yasin Tizi bursiyer olarak yer alıyor.

Geliştirilen projeye dair detayları paylaşan Doç. Dr. Mahyar Maali, günümüzde inşaat sektöründe çelik profillerin yaygın olarak kullanıldığını belirterek: "Bu elemanların korozyona karşı korunması amacıyla uygulanan daldırma galvanizleme işlemi sırasında çelik yüksek sıcaklıklara çıkmaktadır. Bu durum çeliğin mekanik özellikleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Özellikle yüksek sıcaklık nedeniyle mukavemet kayıplarının oluşup oluşmadığının ve bu kayıpların mühendislik açısından ne ölçüde önemli olduğu henüz netlik kazanmış bir durum değil. Geliştirdiğimiz proje ile bu duruma netlik kazandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Teknoloji, Tübitak, erzurum, İnşaat, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ETÜ'den Galvanizleme Projesine Destek - Son Dakika

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