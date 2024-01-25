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ETÜ laboratuvarlarında ağız ve diş sağlığına yönelik proje TÜBİTAK tarafından desteklendi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) laboratuvarlarında ağız ve diş sağlığına yönelik geliştirilen proje TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı. Proje, spinal implantların tasarımında eklemeli üretim ve topoloji optimizasyonu tekniklerini kullanarak daha iyi hasta sonuçları elde etmeyi hedefliyor.

ETÜ laboratuvarlarında ağız ve diş sağlığına yönelik proje TÜBİTAK tarafından desteklendi
25.01.2024 - 16:26,  Güncelleme: 16:30
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) laboratuvarlarında ağız ve diş sağlığına yönelik geliştirilen proje TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı.

ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Fahri Murat'ın yürütücülüğünü yaptığı, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaymaz ile Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elanur Aydın Karataş'ın araştırmacı olarak yer aldığı "Eklemeli Üretim Kriterlerini Dikkate Alan Topoloji Optimizasyonu ile Poroz Yapılı Yeni bir Spinal İmplant Tasarımı" başlıklı proje TÜBİTAK Hızlı Destek Programı 1002 kapsamında desteklendi.

Geliştirilen projeye ilişkin açıklamalarda bulunan proje yürütücüsü Arş. Gör. Fahri Murat, projede spinal implantların tasarımında eklemeli üretim (Additive Manufacturing - AM) ve topoloji optimizasyonu tekniklerinin kullanıldığını ifade ederek: "Spinal implantlar, ortopedik cerrahi prosedürlerde yaygın olarak kullanılan kritik medikal cihazlardır. Ancak, bu implantların tasarımında biyomekanik uyumluluk ve optimize edilmiş malzeme kullanımı gibi kritik faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmanın odak noktası, spinal implantların dış yapısının optimum topolojide tasarlanarak iç yapısının poroz (gözenekli) olmasıdır. Poroz tasarımlar, kemik büyümesini destekleyerek uzun vadeli implant stabilitesini artırabilir. Ayrıca, AM teknolojisi ile üretilen implantların karmaşıklıkları nedeniyle topoloji optimizasyonunun kullanılması, tasarımın mekanik performansını optimize etmeye ve malzeme kullanımını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu çalışmanın sonuçlarının spinal implant tasarımının iyileştirilmesi ve daha iyi hasta sonuçlarının elde edilmesi noktasında önemli bir potansiyel taşıdığını düşünüyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel ETÜ laboratuvarlarında ağız ve diş sağlığına yönelik proje TÜBİTAK tarafından desteklendi - Son Dakika


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