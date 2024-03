Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi\'nin Yeni Binası Açıldı

Yerel

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin yeni binası düzenlenen törenle açıldı.

Yapımına 2021 yılında başlanan ve 9 bin 600 metrekare kapalı alanda 8 Adet 80 kişilik derslik, 1 adet 162 kişilik derslik, 1 Adet 150 Kişilik Konferans Salonu, 1 Adet Yüksek Lisans Dersliği, 11 Adet Mesleki Laboratuvar, 1 Adet Bilgisayar Laboratuvarı, 27 Adet Öğretim Üyesi Odası, 6 Adet İdari Ofis, 20 Araçlık Kapalı Otopark ve 1 Adet Öğrenci Kantini bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin yeni binasının resmi açılışı gerçekleştirildi.

Düzenlenen açılış törenine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın yanı sıra Erzurum'daki kurum ve kuruluşların yöneticileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Dekan Karabulut: "Öğrencimizi geleceğe hazırlıyoruz"

Törenin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu bahar yarıyılında eğitim öğretime fakültenin yeni binasında başlamış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek: "Sağlık Bilimleri Fakültesi binası sadece derslerle sınırlı olan bir öğrenme ortamından daha fazlasını içermektedir. Öğrencilerimizde öncelikle öğrenme isteği oluşturmak ardından öğrenmeyi zevkli kılmak ve öğrenme sürecinde edinilen bilginin kalıcı hafızaya yerleşmesini sağlamak için toplam 11 adet mesleki laboratuvarımız da yeni binamız ile birlikte öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır. Şu anda 27 Öğretim Üyesi, 7 Araştırma Görevlisi, 4 idari ve 5 yardımcı personel insan kaynağını bünyesinde barındıran fakültemiz, 2023 kayıt dönemi itibarıyla 517 öğrencimizi geleceğe hazırlamaktadır. Yaklaşık 3,5 yıllık süreç içerisinde fakülte olarak geldiğimiz bu noktada öğrencilerimizin en iyi koşullarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla tüm desteğimizi sunarak geleceğin profesyonellerini yetiştirmeye devam edeceğiz. Sağlık Bilimleri Fakültesi binasının temelin atıldığı ilk günden bugüne kadar tüm süreçlerde desteğini esirgemeyen sayın rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak hocama, genel sekreterlik ve ilgili birimlerde görev alan tüm personele gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Rektör Çakmak: Kaliteyi ve Niteliği Önceleyerek Çalışmalarımıza Devam Edeceğiz

Dekan Karabulut'un ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Çakmak, Çalışanlar ve öğrenciler için daha yaşanılır bir kampüs hedefiyle yapılaşma faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek: "Fakülte binalarımızın önemli kısmını tamamlamış olup öğrencilerimiz ve personelimiz için kafe, market ve spor alanları gibi sosyal donatı mekanları da inşa etmeye devam edeceğiz. Yaklaşık 10.000 metrekare kapalı alana sahip olan fakülte binası içerisinde dersliklerden, konferans salonlarına, laboratuvarlardan çalışma ofislerine, kapalı otoparkından kantinine varıncaya kadar tüm fiziki mekanları öğrencilerimizin ve personelimizin hizmetine sunduk. Dersliklerde ve en son teknolojik alt yapıya sahip olan laboratuvarlarda her biri birbirinden kıymetli hocalarımızdan uygulamalı eğitim almakta olan öğrencilerimize, bunun yanı sıra sağlıkta yapay zeka gibi gelişen teknolojik alanlarda da en kaliteli ve nitelikli eğitimi vermenin gayreti içindeyiz. "Geleceği Birlikte Şekillendirelim" sloganıyla çıktığımız bu yolda öğrencilerimizin görüş, öneri ve eleştirileri bizim için her zaman ufuk açıcı ve yol gösterici olmuştur. Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimiz ve tüm paydaşlarımız ile kaliteyi ve niteliği önceleyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bununla birlikte öğrencilerimizin de bu imkanların kıymetini bilerek, geze gündüz demeden çalışmanız, ülkemize faydalı bireyler olmanız bizim en büyük temennimizdir. Çünkü ne kadar güçlü olursak mazlum coğrafyalara o kadar elimiz uzanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta her zaman desteklerini gördüğümüz Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Bey'e, Yakutiye, Aziziye belediyelerimize ve Orman Bölge Müdürlüğümüz olmak üzere yapım sürecinde emeği geçen tüm birimlerimize, personelimize ve yüklenici firmaya teşekkürlerimi sunuyor, Sağlık Bilimleri Fakültesi binamızın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen: Toplum Sağlığımızın Geliştirilmesinde Sorumluluk Sahibi Olacaksınız

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ise ETÜ'nün bilime, insanlığa ve eğitim hayatına önemli katkılar sunduğunu ifade ederek: "Bu güzide üniversitemizden mezun olduktan sonra dünyayı anlayan, bilimsel bilgiler kazanmış, farklı bakış açıları geliştirmiş, kültürel birikimleriyle bilge ve becerilerini sağlamlaştırmış, vatanını ve milletini seven, toplumsal değerlerimizi özümseyen ve önemseyen bireyler haline gelmiş olarak meslek hayatınızı icra edeceksiniz. Eğitimini tamamladıktan sonra sağlık ordumuzda görev alacak kıymetli öğrencilerimiz sizlere Cumhuriyetimizin banisi, Erzurumlu hemşehrimiz, Erzurum mebusumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerini hatırlatmak istiyorum; "Hiçbir şeye ihtiyacınız yoktur, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır. O da çalışkan olmaktır. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" Bu veciz söz ilke edinmemiz gereken en önemli kuramdır. Sabır, hoşgörü, şefkat, merhamet ve özellikle de insan sevgisi gerektiren birer meslek grubuna dahil olduğunuzun bilinciyle; aldığınız toplum temelli ve yeterliliğe dayanan eğitimle, hastalıkların tedavisinde olduğu kadar genel toplum sağlığımızın geliştirilmesinde de sorumluluk sahibi olacaksınız. Asıl hayatın bundan sonra başladığını ve yaşamdaki sınavların asla bitmeyeceğini aklınızdan çıkarmayacaksınız. Üretken akademik anlayışın geçmişten geleceğe iliklenen köprüsü Sağlık Bilimleri Fakültesi hizmet binasının ETÜ ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle devam eden program, 1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle Erzurum Valiliği İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü ile Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle hazırlanan fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi. - ERZURUM