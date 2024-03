Eurovision Temsilcileri Gazze\'deki Ateşkes İçin Çağrı Yaptı

Yerel

Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan 8 ülkenin temsilcisi yayımladıkları ortak bildiride, Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yaparken, "Sessiz kalmaktan rahatsızlık duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tüm dünyada tepki görmeye devam ediyor. İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan men edilmesine yönelik yapılan çağrılara rağmen Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) katılıma izin vermesi tepkileri artırdı. İsveç'in Malmö kentinde 11 Mayıs'ta finali yapılacak olan yarışmaya katılan 8 ülkenin temsilcisi ortak bildiri yayımladı. İrlanda, Norveç, Portekiz, San Marino, İsviçre, Danimarka, Litvanya ve Finlandiya temsilcilerinin imzalarının bulunduğu ortak bir bildiride, Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yapılırken, işgal altındaki Filistin topraklarında, özellikle Gazze'deki mevcut durumdan duyulan endişe belirtildi. Bildiride, "Sessiz kalmaktan rahatsızlık duyuyoruz. Ezilenlerle dayanışma içinde olmak, acil ve kalıcı bir ateşkes ile tüm esirlerin güvenli bir şekilde geri dönmesi için içten dileğimizi iletmek bizim için önemlidir. Antisemitizm ve İslamofobi de dahil olmak üzere her türlü nefrete karşı birlik içinde duruyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, müziğin insanların anlamlı sohbetler ve bağlantılar kurmasını sağladığına inandıklarını aktaran temsilciler, "Daha fazla şefkat ve empatiye ilham vermesi umuduyla bu alanı oluşturmanın ve korumanın görevimiz olduğunu düşünüyoruz" dedi. - MALMÖ