Evde çıkan yangın araziye sıçradı - Son Dakika
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Yerel

Evde çıkan yangın araziye sıçradı

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Aydın'ın Köşk ilçesinde bir evde çıkan yangın, içerisinde zeytin ağaçlarının bulunduğu araziye sıçradı. Evdeki yangın söndürülürken, arazideki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

05.07.2024 14:57  Güncelleme: 15:02
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Evde çıkan yangın araziye sıçradı

AYDIN - Aydın'ın Köşk ilçesinde bir evde çıkan yangın, içerisinde zeytin ağaçlarının bulunduğu araziye sıçradı. Evdeki yangın söndürülürken, arazideki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Köşk ilçesi Cumayanı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evdeki alevler, içerisinde zeytin ağaçlarının da bulunduğu araziye sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Jandarma ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Olay yerinde yangının evlere çok yangın olması sebebiyle zamanla yarışan ekiplerin yoğun çabasıyla evdeki yangın kontrol altına alınırken, araziye sıçrayan alevlere de havadan ve karadan söndürme ve soğutma çalışması devam ediyor.

Öte yandan çalımalar esnasında 1 kişi yoğun dumana maruz kalarak fenalaştı. UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaşın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede çalışmalar devam ederken tedbir amacıyla olay yerinde 1 ambulans ve 1 UMKE ekibi de konuşlandırıldı.

Kaynak: İHA

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