Evlatlık Kızlarını Arayan Baba - Son Dakika
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Yerel

Evlatlık Kızlarını Arayan Baba

Evlatlık Kızlarını Arayan Baba

Lütfü Baysal, 26 yıl önce evlatlık verdiği kızlarını bulmak istiyor ve onlara özür dilemek istiyor.

18.12.2024 10:59
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Aydın'ın Germencik ilçesinde 26 yıl önce evlatlık verdiği kızlarını arayan Lütfü Baysal (60) kızlarına kavuşacağını günü bekliyor.

50 yıl önce Konya'dan Aydın'ın Germencik İlçesi Ortaklar Mahallesi'ne çalışmaya gelen Lütfü Baysal burada Gülşen Baysal ile evlendi. Baba Baysal, bu evlilikten olan üç çocuktan ikisini maddi durumu yeterli olmadığı için akrabalarının aracılığı ile İzmir'deki tanımadığı ailelere evlatlık olarak verildiğini iddia etti. Çocuklarının evlatlık verilmesinin ardından eşinden boşanan Lütfü Baysal, üç sene sonra tekrar evlenerek yeni hayatına başladı.

Eski eşi 7 ay önce vefat eden Lütfü Baysal, 26 yıl önce evlatlık verilen o zaman adlarını Elif ve Ece olarak koyduğu kızlarına ulaşmaya çalışarak, "Kızlarımı bulmak istiyorum. Onlara bir an önce ulaşıp yaşananları anlatmak istiyorum. Onlardan özür dilemek istiyorum. Beni affetsinler, ölmeden önce onları bir kez olsun görmek istiyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Germencik, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evlatlık Kızlarını Arayan Baba - Son Dakika

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