Evren Kaymakamı Bekir Kınacı İdari Hakim Sena Ebrar ile Evlendi

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Evren Kaymakamı Bekir Kınacı, İdari Hakim Sena Ebrar ile dünyaevine girdi.

4 Ağustos akşamı Ankara'da düzenlenen nikah merasiminde İdari Hakim Sena Ebrar ile dünyaevine giren Evren Kaymakamı Bekir Kınacı'nın düğününe üst düzey devlet protokolünden de isimler katıldı. Düğün törenine bakanlar, bakan yardımcıları, valiler, Yüksek Yargı mensupları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından isimler, kaymakamlar, milletvekilleri, siyasi parti yetkilileri, iş adamları ve basın mensupları katıldı. - ANKARA