Zabıta ekipler, dilenci kadının üzerinden 23 bin lira para çıkardı

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İstanbul'da Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram sabahı Eyüp Sultan Camii çevresinde dilenci avına çıktı. Ekiplerin yaptığı uygulamada şüpheli bir kadın yakalanırken yapılan üst aramasında 23 bin lira para ele geçirildi.

HUZUR DENETİMİ SIRASINDA HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİLER

İstanbul'un sembol mekanlarından biri olan Eyüp Sultan Camii ve türbesini ziyarete gelenlerin huzurunu sağlamak için Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor. Bayram sabahı da insanların manevi duygularını sömürerek kazanç sağlamaya çalışan kişi ya da kişilere yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, yaptıkları uygulamada H.G. (57) isimli kadının hareketlerinden şüphelendi.

ÜZERİNDEN ÇIKAN 23 BİN LİRAYA EL KONULDU

Ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan kadını Zabıta Müdürlüğü binasına götürdü. Burada ekipler tarafından kadının eşyalarında yapılan aramalarda, dilencilik yaparak temin ettiği tespit edilen yaklaşık 23 bin TL bulundu. Zabıta ekipleri tarafından tutulan tutanakla paraya el konulurken, kadın hakkında cezai işlem uygulandı.