Eyüpsultan'da İSKİ çalışması ulaşımı felç etti, sürücüler çukurlarda zorlanıyor - Son Dakika
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Eyüpsultan'da İSKİ çalışması ulaşımı felç etti, sürücüler çukurlarda zorlanıyor

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Eyüpsultan\'da İSKİ çalışması ulaşımı felç etti, sürücüler çukurlarda zorlanıyor
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Eyüpsultan'da İSKİ'nin yürüttüğü altyapı ve yol çalışmaları nedeniyle yollar bozuldu, trafik durma noktasına geldi. Sürücüler çukurlarda güçlükle ilerlerken, vatandaşlar toplu taşımada saatlerce otobüs bekliyor, yayalar zorluk yaşıyor.

İstanbul'un tarihi ve kültürel merkezlerinden Eyüpsultan'da sürdürülen altyapı ve yol çalışmaları, ilçe sakinleri ve sürücüler için adeta kabusa dönüştü. İSKİ tarafından yürütülen "Avrupa Bölgesi 7. Kısım Müteferrik Atıksu Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı" kapsamında kazılan ve bozulan yollar, çekilen görüntülerle "Burası Hindistan mı?" dedirtti.

İlçede günlerdir tamamlanamayan yol çalışmaları nedeniyle trafik akışı durma noktasına gelirken, ortaya çıkan manzaralar Güney Asya sokaklarını aratmadı. Sürücülerin ve yayaların günlük yaşamını felç eden bu durum, İstanbulluların tepkisini çekti.

Araçlar çukurlarda sallana sallana ilerliyor

Havadan çekilen görüntülerde, köstebek yuvasına dönen yollarda araçların adeta sallana sallana ve büyük zorluklarla ilerlediği net bir şekilde görülüyor. Kazılan, asfaltı sökülen ve düzensiz bırakılan güzergahta seyreden otomobillerin alt kısımlarının bozuk zeminlere sürtündüğü, sürücülerin araçlarında maddi hasar oluşmaması için milimetrik hareket etmek zorunda kaldığı kameralara yansıdı. Trafiğin kitlendiği noktalarda araçlar adeta metrelerce yolu çile çekerek kat edebiliyor.

Vatandaş saatlerce otobüs bekliyor, çile katlanıyor

Yol çalışmalarının oluşturduğu en büyük mağduriyetlerden biri de toplu taşıma kullanıcılarını vurdu. Bölgedeki trafik yoğunluğu ve aksayan seferler nedeniyle vatandaşlar duraklarda saatlerce otobüs beklemek zorunda kalıyor. Toplu taşıma araçlarının da bozuk ve çamurlu yollarda ilerlemekte güçlük çekmesi, işine veya evine gitmeye çalışan Eyüpsultan sakinlerinin çilesini katlıyor. Yayalar ise toz, çamur ve düzensiz şantiyeler arasında yürümeye çalışarak büyük bir tehlike ve zorlukla karşı karşıya kalıyor.

Bölge halkından tepki: "Bu çile ne zaman bitecek?"

Tabelalarda "Çevreye verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ibaresi yer alsa da, çalışmanın uzaması ve yolların uzun süredir bu içler acısı halde bırakılması vatandaşların isyan bayrağını çekmesine neden oldu. Günlük hayatı olumsuz etkileyen, trafikte kaybolan saatlere ve araçlarda oluşan masraflara tepki gösteren ilçe sakinleri, yetkililerin bir an önce bu çileye kalıcı bir çözüm bulmasını ve çalışmaları hızlandırmasını talep ediyor.

1 aydır bu çalışmanın olduğunu ifade eden Aydın Eksik, "Burada insanlar birbirine giriyor. İnsanların arabalarının alt kısımları kırılmış. Yazık günah değil mi bu insanlara. Eyüpsultan'ın zaten trafiği berbattı daha kötü ettiler. İnsanları perişan ettiler" dedi.

Kaynak: İHA
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