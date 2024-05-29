Eyüpsultan'ın gururu Efe Okur Avrupa yarı finaline katılmaya hak kazandı - Son Dakika
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Yerel

Eyüpsultan'ın gururu Efe Okur Avrupa yarı finaline katılmaya hak kazandı

Türkiye'yi Avrupa 65&85 Motokros Şampiyonası'nda temsil eden Eyüpsultan'ın gururu milli sporcu Efe Okur, Doğu Avrupa etabını ikinci sırada tamamlayarak Avrupa yarı finaline katılmaya hak kazandı. Okur, Romanya'da düzenlenecek olan yarı finalde ülkemizi temsil edecek.

29.05.2024 09:58
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Türkiye'yi Avrupa 65&85 Motokros Şampiyonası'nda temsil eden Eyüpsultan'ın gururu milli sporcu Efe Okur, Avrupa yarı finaline katılmaya hak kazandı. Genç yetenek, Doğu Avrupa etabını ikinci sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Eyüpsultan'ın gururu 12 yaşındaki milli sporcu Efe Okur, Bulgaristan, Türkiye ve Bosna Hersek'te düzenlenen şampiyonalarda üstün performans sergileyerek ödül kürsüsüne çıkmayı başardı. Toplamda 124 puan alarak genel klasmanda ikinci sıraya yerleşen Okur, Bosna Hersek'te yağmur altında geçen yarışta rakiplerini geride bırakarak ikinciliği elde etti. Efe Okur sezon boyunca Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Macaristan ve Bosna Hersek'ten gelen güçlü yarışçılarla mücadele etti. Her yarışta gösterdiği azim ve kararlılık sayesinde ödül kürsüsündeki yerini sağlamlaştırdı. Bu performansıyla, Romanya'nın Zarneşti şehrinde 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa yarı finaline katılma hakkını elde etti.

"Ülkemi ve takımımı gururlandırmak istiyorum"

Avrupa yarı finalinde yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Efe Okur, "Öncelikle başından beri destekleri için aileme, takımıma ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Yarı finalde ülkemizi ve Türk motorsporlarını temsil edecek olmaktan dolayı çok gururluyum. Umarım başarılı ve güzel bir yarış geçirip ülkemi, federasyonumu ve takımımı gururlandırmaya devam ederim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eyüpsultan'ın gururu Efe Okur Avrupa yarı finaline katılmaya hak kazandı - Son Dakika

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