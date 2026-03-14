Eyyübiye'de yetim çocuklar bayramlık heyecanı yaşadı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eyyübiye'de yetim çocuklar bayramlık heyecanı yaşadı

14.03.2026 16:45  Güncelleme: 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi, bayram öncesi ihtiyaç sahibi yetim çocuklara elbise ve ayakkabı temin ederek anlamlı bir destek sağladı. Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çocukları alışveriş merkezine götürerek unutulmaz bir gün geçirdi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde başta yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere önemli destekler sağlayan Eyyübiye Belediyesi, bayram gelmeden önce çocukların bayramlık elbise ve ayakkabı ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçti.

Önceki gün eşya teslimi için ziyaret ettiği evde yetim çocukları alışveriş merkezine götürerek bayramlıklarını temin eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yaşadığı duyguyu bu kez büyüttü. Kendi kullandığı minibüsle evlerinden aldığı yetim çocukları alışveriş merkezine götüren belediye başkanı Kuş, bayram öncesinde yetim çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. Kuş'a, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Süleyman Elgün ile Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli de eşlik etti. Alışveriş merkezine getirilen çocuklar, mağazada istedikleri kıyafet ve ayakkabıları seçip deneyerek satın aldı.

Çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından Kuş, bayram sevincini artırmak için onlara bayram harçlıklarını da verdi. Alışverişin tamamlanmasının ardından çocuklar tekrar evlerine bırakıldı. Bayram öncesi yetim çocukların yüzü güldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Kuş, Şanlıurfa, Alışveriş, Eyyübiye, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ve bomba patladı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
Arne Slot’tan Liverpool’a iyi, Galatasaray’a kötü haber Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber
Trump: Rusya İran’a biraz yardım etti Trump: Rusya İran'a biraz yardım etti
Sergen Yalçın ille de o diyor İşte Beşiktaş’ın hedefindeki yıldız Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız

17:19
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
17:09
Dursun Özbek’ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
Dursun Özbek'ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
16:52
ABD’de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
16:35
İlber Ortaylı’nın defnedileceği yerin anlamı büyük Osmanlı’nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük! Osmanlı'nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
16:26
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 17:51:36. #7.12#
SON DAKİKA: Eyyübiye'de yetim çocuklar bayramlık heyecanı yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.