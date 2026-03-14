Eyyübiye\'de yetim çocuklar bayramlık heyecanı yaşadı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde başta yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere önemli destekler sağlayan Eyyübiye Belediyesi, bayram gelmeden önce çocukların bayramlık elbise ve ayakkabı ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçti.

Önceki gün eşya teslimi için ziyaret ettiği evde yetim çocukları alışveriş merkezine götürerek bayramlıklarını temin eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yaşadığı duyguyu bu kez büyüttü. Kendi kullandığı minibüsle evlerinden aldığı yetim çocukları alışveriş merkezine götüren belediye başkanı Kuş, bayram öncesinde yetim çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. Kuş'a, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Süleyman Elgün ile Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli de eşlik etti. Alışveriş merkezine getirilen çocuklar, mağazada istedikleri kıyafet ve ayakkabıları seçip deneyerek satın aldı.

Çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından Kuş, bayram sevincini artırmak için onlara bayram harçlıklarını da verdi. Alışverişin tamamlanmasının ardından çocuklar tekrar evlerine bırakıldı. Bayram öncesi yetim çocukların yüzü güldü. - ŞANLIURFA