Eyyübiyeli minik karateci Türkiye ikincisi oldu

Şanlıurfa'da Eyyübiyeli miniklerin salon sporlarında elde ettikleri başarılara bir yenisi daha eklendi. Minikler karate dalında Mehmet Ali Ataş Türkiye ikincisi oldu.

Salon sporlarına verdiği desteklerle Şanlıurfa'ya yüzlere başarılı sporcu kazandıran Eyyübiye Belediyesi AK Evler Spor Salonları'nda yetişen Mehmet Ali Ataş, Sakarya'da düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Spor Toto Türkiye Karate Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu.

Sakarya'da, 29 Ocak 2026 tarihinde başlayıp 2 Şubat'a kadar devam edecek olan şampiyonaya antrenör hocasıyla katılan Mehmet Ali Ataş, minikler 32 kilogram kategorisinde Türkiye ikincisi olarak Eyyübiye'nin gururu oldu.

Minik sporcuyu tebrik eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sporun her alanında elde ettikleri başarılarla adlarından söz ettiren çocuklar ve gençlerden gurur duyduklarını belirterek, "Eyyübiye'deki evlatlarımızın sporla iç içe bir hayat yaşaması için destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - ŞANLIURFA