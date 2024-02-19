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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "İlham Veren Hayatlar" başlığıyla düzenlediği Anttalks etkinliği çerçevesinde yazar, eğitimci ve oyuncu Ezo Sunal, Antalyalılarla buluştu. Sunal, çocuklar için mutlu bir aile ve eğitim ortamı sağlamanın önemine değindi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, mesleğinde belli bir başarıya ulaşmış kişilerin, paylaşmaya değer fikir, yaşam ve deneyimlerini, başta gençler olmak üzere paylaşmak için başlattığı Anttalks söyleşileri devam ediyor. Bu çerçevede, yazar, eğitimci ve oyuncu Ezo Sunal, AKM Aspendos Salonu'nda, Antalyalılarla buluştu. Söyleşiye, Ezo Sunal'ın annesi

Gül Sunal da katıldı. "Çocuklarla Mutlu Zaman Geçirmek" konulu söyleşide Ezo Sunal, çocuk gelişiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve çocuklarla mutlu ve verimli zaman geçirmek için yapılması gerekenleri anlattı.

"Mutlu ortam önemli"

Çocuklarla, mutlu bir aile ve eğitim ortamı için devamlılık ve deneyimin önemine dikkat çeken Ezo Sunal, "Okul-aile ilişkisi de bu mutlu ortamı sağlamak için gerekli. Çocukların gelişimi için ihtiyaçlarını fark etmek ve bunun bilincinde olmak büyük önem arz ediyor. Öğretmenlerimize de bu mutlu ortamı sağlamak için büyük iş düşüyor. Öğrenme konusunda yapılandırma ve destekleme becerileriyle bu konuda yardımcı olmaları gerekiyor" dedi. Ezo Sunal, konuşmasının sonunda seyircilerin sorularını da cevapladı.

"Antalya'da olmak beni mutlu ediyor"

Antalya'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ezo Sunal, "Burada ebeveynler, eğitimciler ve çocuklarla bir araya gelmek mutluluk verici. Konu çocuk olunca ilgide o kadar artıyor. Keyifli bir söyleşi oldu. İnsanlarla bu konuda sohbet etme şansı bulmak ve onların da söylemek istediklerini dinlemek benim için önemli. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'e beni Antalyalılarla bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum" dedi.

Program sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı İsmail Oskay tarafından Ezo Sunal ve Gül Sunal'a çiçek ve plaket takdim edildi.

"Önümüzdeki haftalarda da devam edecek"

Türkiye'de ulusal marka haline gelmiş, ekonomiden eğitime, kültürden sanata birçok önemli ismin konuk olarak Antalya'ya gelmesini sağlayan Anttalks etkinliği önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, 24 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da AKM Perge Salonu'nda " Ekonomi ve Cumhuriyet" konulu söyleşisiyle, Antalyalılarla bir araya gelecek. İlerleyen haftalarda da

Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Bedrettin Dalan gibi isimler de Anttalks bünyesinde Antalya'da olacak. - ANTALYA