F-4E Phantom'ların 50. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

F-4E Phantom'ların 50. Yılı Kutlandı

Eskişehir'de F-4E Phantom uçaklarının 50. yılı dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

17.11.2024 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 1974 yılında Türk Hava Kuvvetleri filosuna katılan F-4E Phantom uçaklarının 50'nci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, 10 savaş uçağının 'fil yürüyüşü' gösterisiyle sona erdi.

Türk Hava Kuvvetleri envanterine 1974 yılında katılan F4-E Phantom uçaklarının 50'nci yılı dolayısıyla bir dizi etkinlik tertip edildi. Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen etkinliklerde, 'Panter Filo' olarak adlandırılan 1'inci Ana Jet Üs 111'inci Filo Komutanlığı'na bağlı olan 5 uçak geçiş yaparak havalandı. Uçaklar, çok sayıda ülkeden 700'e yakın havacılık fotoğrafçısı ve basın mensuplarının katıldığı etkinlik alanının üzerinden alçak uçuş ve ikili kol uçuşu yaptı. Gövdesi Türk bayrağı ve kuyruk bölgesi Mustafa Kemal Atatürk çizimleri ile süslenen F4-E Phantom II savaş uçağının ve beraberindeki 4 uçağın uçuşlarını tamamlamasının ardından 'fil yürüyüşü' gerçekleştirildi. Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesindeki 10 savaş uçağı ile gerçekleştirilen 'fil yürüyüşü' etkinliğe katılanların büyük beğenisini topladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Türk Hava Kuvvetleri, Etkinlikler, Havacılık, Savunma, Dünya, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel F-4E Phantom'ların 50. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
17:11 AK Partili Varank’tan ihracı istenen teğmenler için “FETÖ“ benzetmesi AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için "FETÖ" benzetmesi
14:17 Ziraat Bankası’ndan CHP’li vekilin 1 milyar TL’lik logo değişimi iddiasına yanıt Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt
12:40 Köfteci Yusuf’un ardından bir skandal daha Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti
12:07 Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa ile Nil Karaibrahimgil aynı sahneyi paylaştı Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ile Nil Karaibrahimgil aynı sahneyi paylaştı
11:58 Jake Paul, Boks Dünyasının Efsanesi Mike Tyson’ı Mağlup Etti, Sunucu Gözyaşlarına Hakim Olamadı Jake Paul, Boks Dünyasının Efsanesi Mike Tyson'ı Mağlup Etti, Sunucu Gözyaşlarına Hakim Olamadı
11:40 Dünya’da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı Dünya'da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı
11:17 Şantiyede çalıştırmak istedikleri kepçe devrildi, 2 genç hayatını kaybetti Şantiyede çalıştırmak istedikleri kepçe devrildi, 2 genç hayatını kaybetti
11:10 Mike Tyson’u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu Mike Tyson'u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu
11:07 Evlenmeyi kabul etmeyen kızlarını sokak ortasında boğmaya çalıştılar Evlenmeyi kabul etmeyen kızlarını sokak ortasında boğmaya çalıştılar
10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:53 Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 19:10:27. #1.13#
SON DAKİKA: F-4E Phantom'ların 50. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.