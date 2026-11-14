FAA, iletişim arızası nedeniyle ABD'deki tüm havalimanlarında kalkışları durdurdu

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim arızası nedeniyle ülke genelindeki tüm havalimanlarında kalkışların durdurulduğunu duyurarak "Uluslararası uçuşlar özel olarak tek tek değerlendirilecektir" açıklamasında bulundu. Hava trafiği takip platformu FlightAware, gelişmeden yaklaşık 7 bin uçuşun etkilendiğini bildirdi.

ABD'deki hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim arızası hayatı felç etti. FAA'dan yapılan açıklamada, tedbir amacıyla ülke genelindeki tüm havalimanlarında kalkışların durdurulduğu belirtilerek "Uluslararası uçuşlar özel olarak tek tek değerlendirilecektir" denildi. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de gelişmeyi doğrulayarak "FAA teknisyenleri sorunu araştırıyor. Daha detaylı bilgi edindikçe bu bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

"Endişelenmeyi gerektirecek bir neden yok"

ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin ise yaşanan arızanın kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını vurguladı. Durumun yalnızca bir iletişim kesintisinden ibaret olduğunu ifade eden Mullin, "Herkes güvende. Eğer sevdikleriniz şu an uçaktaysa onlar için endişelenmenizi gerektirecek hiçbir neden yok" değerlendirmesinde bulundu. Mullin, yürütülen soruşturma kapsamında yaşanan arızanın FAA'nın sorunları tespit etmek ve uçakları yeniden yönlendirmek amacıyla ülke genelinde devreye aldığı yeni yapay zeka sistemiyle bir bağlantısı olup olmadığının da inceleneceğini ifade etti.

Yaklaşık 7 bin uçuşu etkiledi

Hava trafiği takip platformu FlightAware verilerine göre, ülke genelindeki havalimanlarında kalkışları durdurma kararı yaklaşık 7 bin seferi etkiledi. Bu sayıya tamamen iptal edilen veya ertelenen seferlerin dahil olduğu aktarıldı. FAA'nın kararı, kritik bir bilgisayar sisteminin arızalandığı Ocak 2023'ten bu yana ilk, 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana ise ikinci kapsamlı uçuş durdurma uygulaması olarak kayıtlara geçti.