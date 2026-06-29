Faciaya ramak kala: Seyir halindeki tanker alev aldı

Şırnak'ın Başverimli beldesi sınırlarında, İpekyolu üzeri Köprübaşı mevkiinde seyir halinde ilerleyen bir tanker, yakıt deposunun patlaması sonucu aniden alev aldı. Patlamayla birlikte kısa sürede büyüyen yangın, çevrede paniğe neden oldu. Olayın ardından Başverimli Belediyesi itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

SEYİR HALİNDEKİ TANKER ALEV ALDI

Yangın, Başverimli beldesi sınırlarında İpekyolu üzeri Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen tanker, yakıt deposunun patlaması sonucu bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle çevrede panik yaşandı. Yangının çevreye yayılma ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi alındı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine Başverimli Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili çalışması sayesinde yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tanker ağır hasar gördü.

BAŞKAN TATAR'DAN İTFAİYE EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar, olayla ilgili yaptığı açıklamada itfaiye ekiplerinin özverili çalışmasına dikkat çekti. Tatar, "Ekiplerimizin cansiperane mücadelesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınmış ve çevreye yayılması önlenmiştir. Çok şükür can kaybı yaşanmamıştır. Ancak tanker ciddi şekilde zarar görmüştür. Görevini büyük bir fedakârlıkla yerine getiren kahraman itfaiyecilerimizi yürekten kutluyorum. Halkımızın güvenliği bizim için her zaman önceliklidir" dedi. Tanker sürücüsüne geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Tatar, benzer olayların yaşanmaması adına vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının çıkış sebebine ilişkin detaylı araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber: Halil Azizoğlu