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Fadıloğlu'ndan öğretmenlerine vefa ziyareti - Son Dakika

Fadıloğlu'ndan öğretmenlerine vefa ziyareti

24.11.2021 16:10
Fadıloğlu'ndan öğretmenlerine vefa ziyareti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul öğretmenleri Seniha Can Yücel ile Sevim Şengöksel'i evlerinde ziyaret ederek, öğretmenler gününü kutladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul öğretmenleri Seniha Can Yücel ile Sevim Şengöksel'i evlerinde ziyaret ederek, öğretmenler gününü kutladı.

Her yıl öğretmenlerine gerçekleştirdiği ziyaretini bu yıl da gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında kardeş olan ilkokul öğretmenleri Seniha Can Yücel ile Sevim Şengöksel'i ayrı ayrı evlerinde ziyaret etti. Öğretmenleriyle yakından ilgilenen ve ellerini öperek Öğretmenler Günü tebriğini ifade eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğretmenlerine çiçek armağan etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ve mutluluğu aktaran Öğretmen Seniha Can Yücel ile Sevim Şengöksel, kendilerini bu yıl da unutmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ettiler. Rıdvan Fadıloğlu ve yaptığı işlerle ilgili her zaman gurur duyduğunu belirten Seniha Can Yücel ile Sevim Şengöksel, Rıdvan Fadıloğlu'nun kendileri için çok değerli olduğunu ifade ettiler.

"En güzel duygularımı öğrencilerimle birlikte yaşadım"

Ziyarete konuşan emekli öğretmen Seniha Can Yücel, "Rıdvan Fadıloğlu'na siz 'başkanım' diye hitap edersiniz, ben ise 'oğlum' diye hitap ederim. Öğrencilerime her zaman oğlum diye hitap ediyorum. Artık yaşım ilerlediği için de onlar da bana 'anne' diye hitap ediyorlar. En güzel duygularımı öğrencilerimle birlikte yaşadım. Ziyaret dolayısıyla çok mutlu oldum. Allah, kendisine sağlık ve afiyet versin. Allah, kendisinin gücünü ve kuvvetini artırsın. Dualarım kendisiyle. Ayağına taş değmesin" ifadelerini kullandı.

"40 yıldır, Rıdvan'ın saygısını görüyoruz"

Ziyarete konuşan emekli öğretmen Sevim Şengöksel, "Bugün, 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenler, bir gün anılsın istemiyorum. Bizim için en güzeli daima anılmak. Öğretmenler, hayatlarını bir amaca bağlamış insanlardır. O amaç da insan yetiştirmektir. Öğretmenler, eserinde imzası olmayan sanatçılardır, diye bir söz var. Bir öğretmen olarak sanat eserimizi görmek, bizi duygulandırır. Öğrencilerimizin, evlatlarımızdan farkı yoktur. 40 yıldır, Rıdvan'ın saygısını görüyoruz. O saygı o kadar büyük bir şey ki. Öğretmenlik yaparken bunun karşılığını görebileceğimizi düşünmemiştik. Vatan, millet için yetiştirdiğimiz insanların bu şekilde karşımıza gelmesi, ne oldum delisi olmadan bizi sevgiyle kucaklaması yüreğimizi büyütüyor. Biz, bu sevgiyle yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Şu anda anne vekilimin evindeyim"

Öğretmeniyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Ben, şu anda anne evine geldim. Anne vekilimin evindeyim. Önce evdeki annemiz, sonra da okulda bize annelik yapan tüm öğretmenlerimizin, öğretmenim şahsında 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bizim hukukumuz, ne şu an taşıdığım belediye başkanlığı sıfatından kaynaklanıyor ne de emekli bir öğretmeni tesadüfen ziyaret etmekten kaynaklanıyor. Belediye Başkanı olmadan önce de her zaman görüştüğüm, anne vekili olarak gördüm öğretmenimi bugün ziyaret ettim. Gerçekten bende iz bırakan bir öğretmenim. Bizim hayatımızın şekillenmesine yön veren öğretmenimizin öğrettikleriyle çok şükür bugün memleketimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Kendilerinin 'iyi insan' olmamız konusundaki telkinleri ve öğretilerini kendimize şiar edinerek bizden sonraki nesiller için çalışıyoruz. İyi insan olarak bizden sonra iyi şeylerin yapılmasına nasıl katkı koyabiliriz, bunun kaygısı içerisindeyiz. Tüm öğretmenlerimizden, Allah razı olsun. Öğretmenlerimiz, iyi ki varlar. Onlar, memleketimize hayırlı hizmetler yaptılar. İnşallah bizler de hayırlı hizmetleri devam ettiririz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fadıloğlu'ndan öğretmenlerine vefa ziyareti
Fadıloğlu'ndan öğretmenlerine vefa ziyareti
Fadıloğlu'ndan öğretmenlerine vefa ziyareti
Fadıloğlu'ndan öğretmenlerine vefa ziyareti

Öğretmenler Günü, Şehitkamil, Can Yücel, Öğretmen, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fadıloğlu'ndan öğretmenlerine vefa ziyareti - Son Dakika


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