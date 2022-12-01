Fahiş zammı duyan site sakinleri sokağa döküldü! "Yönetim istifa" sloganları attılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Yuvam Akarca Konutları'nda yaşayan vatandaşlar, 485 ile 520 TL arasında değişen aidatın, bin 200 ve bin 700 TL'ye çıkarılacağı iddiasını duyunca duruma tepki gösterdi. Sitenin bahçesinde toplanan kalabalık 'Yönetim istifa' sloganları eşliğinde site yönetimini protesto etti.

YÖNETİM "KESİNLEŞMİŞ BİR KARAR YOK" DEDİ

Sitede oturan bazı vatandaşlar ise protestoya camlara çıkarak destek verdi. Bir süre sonra tepki gösteren guruptan seçilen temsilciler ile site yönetimi bir araya gelerek, konu masaya yatırıldı. Yüksek aidat iddialarına cevap veren yönetim, kesinleşmiş bir kararın olmadığını, hizmet fiyatlarının artması sebebiyle bin 200 TL, kış aylarında ise bin 700 TL civarında aidat alınmasının ön görüldüğünü dile getirdi. Durumun, kat malikleri ve temsilciler kurulu istişaresi sonucu karara bağlanacağını ifade eden yönetim, bunun keyfi bir uygulama olmadığını vurguladı.

"BUNA HAYIR DİYORUZ, KARŞI ÇIKIYORUZ"

Aidatların yükseltileceği iddialarına ses yükselten site sakinlerinden Sedat Sönmez, "Burada toplanmamızın sebebi bundan önce ve bundan sonraki aidatlarının keyfi keder olmaması, 12 blok görevlisinin 6'ya düşürülmesi, iki blokta 1 kişi çalıştırılmasının bize dayatılmasıdır. Bunları istemiyoruz. Bizim şuan ki aidatımız 485 TL. Aidatı bin 200 ile bin 700 TL arasında bir rakam düşünüyorlar. Bunu bize yönetim kurulu olarak sunuyorlar ama biz şimdiden buna hayır diyoruz, karşı çıkıyoruz" dedi.

"BİZ NEDEN BİN 200 VE BİN 700 TL ARASI BİR RAKAM ÖDEYECEĞİZ?"

Civardaki sitelerin aidatlarının cüzi miktarda olduğunu ama kendi site aidatlarına zam yapılmak istendiğini ifade eden Ebru Dönmez Ceylan, "13 katlı 56 daireli Erenler Cedit Konutlarının site görevlileri var aidatları 350 TL. Önümüzdeki Kent Konut sitesinde 140 metrekare evler yaz kış görevlileri de var aidatları 535 TL iken biz neden bin 200 ve bin 700 arası bir rakam ödeyeceğiz?" diye konuştu.