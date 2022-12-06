Dünya Kupası'ndaki sürpriz sonuç sonrası İstanbul'da da kutlama vardı - Son Dakika
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Dünya Kupası'ndaki sürpriz sonuç sonrası İstanbul'da da kutlama vardı

06.12.2022 22:51

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, İspanya'yı penaltılarda 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İstanbul Esenyurt'taki Faslılar da zaferi coşkuyla kutladı.

Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'yı penaltılarda 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmesi Faslı taraftarları sevince boğdu.

SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Esenyurt'taki Faslılar da bu sevinci yaşamak için sokağa döküldü. Esenyurt'un sokaklarında kalabalık gruplar halinde toplanan Faslılar, marşlar söyledi, sloganlar attı ve yürüdü. Faslıların sevinci, vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Esenyurt'tan! Dünya Kupası'nda ülkelerinin aldığı zaferden sonra sokaklara döküldüler

FAS TARİHİNDE İLK

Fas, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Bu zaferin İspanya gibi dev bir takıma karşı olması Faslılar'da coşkuyu ikiye katladı.

Görüntü İstanbul'dan! Dünya Kupası'ndaki sürpriz sonuç sonrası sokaklara döküldüler

PENALTILARDA ELEDİLER

Fas, İspanya'yı normal ve uzatma süresi 0-0 biten maçın ardından penaltılarda mağlup etti. Fas kalecisi Yassine Bounou, İspanya karşısında 2 penaltı kurtardı. Penaltıları 3-0 kazanan Fas, tarihinde ilk Dünya Kupası çeyrek finaline çıkardı.

Kaynak: İHA
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Esenyurt, İspanya, Fas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dünya Kupası'ndaki sürpriz sonuç sonrası İstanbul'da da kutlama vardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Kupası'ndaki sürpriz sonuç sonrası İstanbul'da da kutlama vardı - Son Dakika
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