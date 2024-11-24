Fatih Eryılmaz'ın Cenazesi Duisburg'da Kılındı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fatih Eryılmaz'ın Cenazesi Duisburg'da Kılındı

Fatih Eryılmaz\'ın Cenazesi Duisburg\'da Kılındı

Hollanda'da kaybolan imam Fatih Eryılmaz için Duisburg'da cenaze namazı kılındı, yarın Kütahya'ya defnedilecek.

24.11.2024 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da kaybolmasının ardından Hollanda'da cansız bedenine ulaşılan imam Fatih Eryılmaz için Almanya'nın Duisburg şehrinde cenaze namazı kılındı.

Almanya'da kaybolmasının ardından günler sonra Hollanda'da cansız bedenine ulaşılan imam Fatih Eryılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Eryılmaz için Almanya'nın Duisburg şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Duisburg Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Almanya Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Abdullah Kuşlu tarafından kıldırılan cenaze namazına Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey'in yanısıra Duisburg ve çevre illerde yaşayan çok sayıda vatandaş katıldı. Eryılmaz'ın cenazesi, yarın defnedilmek üzere memleketi Kütahya'ya gönderilecek.

Yaklaşık iki aydır Duisburg şehrinde DİTİB'e bağlı Eyüp Sultan Camii'nde din görevlisi olarak çalışan Eryılmaz'ın 6 Kasım'da kaybolmasının ardından 17 Kasım'da Hollanda'nın Zaltbommel kenti yakınlarında Ren Nehri'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. - DUİSBURG

Kaynak: İHA

Fatih Eryılmaz, Hollanda, duisburg, Politika, Kütahya, Almanya, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fatih Eryılmaz'ın Cenazesi Duisburg'da Kılındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
18:24 Saadet Partisi’nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
16:53 19 ilimizde eğitime kar engeli 19 ilimizde eğitime kar engeli
13:32 Tottenham, Galatasaray’ın istediği Heung-min Son için kararını verdi Tottenham, Galatasaray'ın istediği Heung-min Son için kararını verdi
13:21 Kanserle mücadele eden Şimal son durumunu anlattı: Yoruldum artık Kanserle mücadele eden Şimal son durumunu anlattı: Yoruldum artık
13:20 AK Parti Yüreğir Kongresi’nde Soykırım Mesajı AK Parti Yüreğir Kongresi'nde Soykırım Mesajı
12:57 İstanbul’da yılın ilk kar yağışı, fırtınadan Kız Kulesi bile zor göründü İstanbul'da yılın ilk kar yağışı, fırtınadan Kız Kulesi bile zor göründü
12:46 Toplu ulaşımda yeni zorunluluk başlıyor Toplu ulaşımda yeni zorunluluk başlıyor
12:34 NATO’dan Trump hamlesi: Rutte ABD’ye gitti NATO'dan Trump hamlesi: Rutte ABD'ye gitti
12:29 Madenciler 4 gündür yerin altında: Sonuç alınamazsa açlık grevine başlayacaklar Madenciler 4 gündür yerin altında: Sonuç alınamazsa açlık grevine başlayacaklar
12:21 Danla Bilic YouTube’u neden bıraktığını açıkladı: Paraya doydum, ilk baştaki enerjim yok Danla Bilic YouTube'u neden bıraktığını açıkladı: Paraya doydum, ilk baştaki enerjim yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 20:20:02. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Eryılmaz'ın Cenazesi Duisburg'da Kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.