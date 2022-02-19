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Fatih'te "Evdeyken Neyi Özledim" sergisi açıldı - Son Dakika

Fatih'te "Evdeyken Neyi Özledim" sergisi açıldı

19.02.2022 16:32

Fatih'te "Evdeyken Neyi Özledim" sergisi açıldı "Evdeyken Neyi Özledim" adlı yarışmada dereceye giren eserlerden oluşan sergi Kadırga Sanat Galerisi'nde açıldı.

Fatih'te "Evdeyken Neyi Özledim" sergisi açıldı

İSTANBUL - "Evdeyken Neyi Özledim" adlı yarışmada dereceye giren eserlerden oluşan sergi Kadırga Sanat Galerisi'nde açıldı.

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerisi'nin düzenlediği "Evdeyken Neyi Özledim" adlı yarışmada dereceye giren eserlerden oluşan sergi açıldı. Sergi açılışına AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin ve birçok vatandaş katıldı. Yarışmada pandemi sürecinde hayatlarını eve sığdırmaya çalışan çocuk ve gençlerin, bu döneme dair gözlemleri resmedildi. Dereceye giren eserlerden oluşan serginin açılışıyla birlikte gerçekleşen ödül töreniyle çocuk ve gençler ödüllerine kavuştu. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde gerçekleşen yarışmada, toplam 93 gencin eserine yer verildi.

"Gerçekten çok etkileyici eserler çıktı"

Çok etkileyici eserlerin ortaya çıktığını ifade eden Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan: "Bugün çocuklarımızın yaptığı 'Evdeyken Neyi Özledim' temasıyla resim yarışması yaptık. Covid süreci tabi farklı bir süreç. Bir tema belirlendi. Hem ilkokul hem ortaokul ve lise düzeyindeki yavrularımız için bir resim yarışması yapıldı. Gerçekten çok etkileyici eserler çıktı. Gezdiğimde de gördüm. Ben yavrularımızı tebrik ediyorum. Onların bu ruh dünyalarını dışa vurmaları çok keyifli ve renkli sergi var. İstanbullu sanatseverleri buraya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Yarışmaya katılarak dereceye giren Pelin Berana Yılmaz, "Ben ilk resim yapınca annemden yardım almıştım. Annem o resmi beğenmemişti. Değiştirebileceğimi söyledi. Ben annemin söylediği resmi değiştirerek kağıda uygulandım. Ben bu resimde dünyayı tutuyorum. Bizim altımızda da pislikler altta kalıyor. Ben de göğe çıkmışım gibi kendimi resmettim" dedi.

"Resmi yaparken mutluluk düşündüm"

Hayallerini kağıda döktüğünü dile getiren Melis Ada Uyanık ise şunları söyledi: "Bu resmi yaparken mutluluk düşündüm. Evde kaldım. Hayallerimi buraya resmettim. Bu resmi yaparken hiç zorlanmadım. Bu resimde ben ve kedim var. Kedimle pencereden bakıyoruz. Okul arkadaşlarım var. Denize girip top oynuyoruz"

Fatih'te Evdeyken Neyi Özledim sergisi açıldı
Fatih'te Evdeyken Neyi Özledim sergisi açıldı
Fatih'te Evdeyken Neyi Özledim sergisi açıldı

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Fatih Belediyesi, AK Parti, İstanbul, Fatih, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fatih'te 'Evdeyken Neyi Özledim' sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te "Evdeyken Neyi Özledim" sergisi açıldı - Son Dakika
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