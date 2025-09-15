Fatih Yedikule Hisarı'nda Basketbol Finali Coşkusu - Son Dakika
Fatih Yedikule Hisarı'nda Basketbol Finali Coşkusu

Fatih Yedikule Hisarı'nda Basketbol Finali Coşkusu
15.09.2025 00:21  Güncelleme: 00:22
Türkiye ile Almanya arasında oynanan Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçı, Fatih Yedikule Hisarı'nda dev ekrandan izlenerek kutlandı. Vatandaşlar, coşkulu bir atmosferde maçı takip etti.

Fatih Yedikule Hisarı'nda vatandaşlar, Türkiye ile Almanya arasında oynanan Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçını dev ekrandan izledi.

Türkiye ile Almanya arasında oynanan Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçı için İstanbul'da Fatih Belediyesi tarafından Yedikule Hisarı'nda dev ekran kuruldu. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş final maçını dev ekranda izledi. A Milli Basketbol Takımı, Letonya'nın Riga şehrinde oynanan final maçında Almanya'ya 83-88 mağlup olarak turnuvada ikinci oldu.

Maçı izlemek için Yedikule Hisarı'na gelen Metin Korkut, "Bugün annem, kızlarım ve eşimle geldim. Atmosferin keyfi bambaşka. Kalabalıkla beraber izleyince daha coşkulu oluyor. Keyif alıyoruz bundan. Daha önce de burada bunu futbol milli maçlarında yapmıştık. Bugün de buradayız. Gayet güzel bir gün olacağını düşünüyoruz" dedi.

Esra Ayten ise, "Bizim toplu olarak buraya gelmemiz çok önemli. Evde de izleyebilirdik ama bu coşkuyu hep beraber yaşamak istediğimiz için buradayız. Ailecek geldik. Çoluk çocuk hepimiz bu anda bunu yaşamak istedik. Teşekkür ederiz. Gerçekten bu tarz etkinlikler hem halk için uyumlu oluyor. İyi hissettiriyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Fatih Yedikule Hisarı'nda Basketbol Finali Coşkusu

Fatih Yedikule Hisarı'nda Basketbol Finali Coşkusu
