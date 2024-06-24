Ordu'da ''Faturamatik Yakup'' esnafın imdadına yetişiyor - Son Dakika
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Ordu'da ''Faturamatik Yakup'' esnafın imdadına yetişiyor

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde 92 santimetrelik boyuyla esnafın maskotu haline gelen "Faturamatik Yakup" lakaplı Yakup Akdeniz, iş yerini kapatıp fatura ödemek için banka veya fatura ödeme merkezlerine gidemeyen esnafın imdadına yetişiyor. Akdeniz, son günlerde mobil bankacılık nedeniyle işlerinde azalma olsa da kendisine takılan bu lakabın karşılığını vermek adına çalışmaya devam edeceğini belirtiyor.

24.06.2024 11:20  Güncelleme: 11:51
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde 92 santimetrelik boyuyla esnafın maskotu haline gelen 'Faturamatik Yakup' lakaplı Yakup Akdeniz, iş yerini kapatıp fatura ödemek için banka veya fatura ödeme merkezlerine gidemeyen esnafın imdadına yetişiyor. Akdeniz, son günlerde mobil bankacılık nedeniyle işlerinde azalma olsa da kendisine takılan bu lakabın karşılığını vermek adına çalışmaya devam edeceğini belirtiyor.

1996 yılından bu yana iş yerlerinin faturalarını bayilere giderek ödeyen Yakup Akdeniz'e (46) Altınordu ilçesindeki esnaf da sahip çıkıyor. Yakup Akdeniz faturaların tarihlerini kendisi takip ettiği gibi esnaf da her ay Akdeniz'i arayarak faturalarını ödetiyor. Faturamatik Yakup, faturalardan artan para üzerini kendisine alarak, esnafın desteğiyle bu sayede geçimine katkı sağlıyor.

MOBİL BANKACILIK İLE ÖDEMEYE KARŞI DİRENİYOR

Esnaflar tarafından kendisine 'Faturamatik Yakup' lakabı takılan, hafta için her gün sokak ve caddeleri dolaşarak esnaf ile sohbet eden ve fatura tarihlerini de takip ederek, işine sahip çıkan Akdeniz, son yıllarda mobil bankacılık ile ödeme sisteminden sonra işlerinde azalma olduğunu belirtti. Akdeniz, her şeye rağmen lakabının karşılığını vermek adına çalışmaya devam edeceğini aktardı.

"28 SENEDEN BERİ FATURALARI ÖDÜYORUM"

Yakup Akdeniz, "Bu işe 1996 yılında başladım, 28 sene oldu, o günden bu yana fatura ödemeye devam ediyorum. Kimi zaman benimle emanet de gönderiyorlar, onları sahibine teslim ediyorum. Benim belirli müşterilerim var, onlar olmasa para kazanamam. Ben faturalardan arta kalan paraları alıyorum, onları geri vermiyorum. Büyük miktarları veriyorum ama az olanları bana kalıyor. Sabah evden çıkar, saat 19.00 gibi eve giderim, başka da dışarıya çıkmam" diye konuştu.

"İNTERNETTEN YATIRILAN FATURALARDAN BANA PARA KALMIYOR, BU İŞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Faturaların son ödeme tarihlerine kadar kontrol ettiğini ve ödemelerini bu şekilde gerçekleştirdiğini ifade eden Akdeniz, mobil bankacılık ile ödeme sisteminden sonra işlerinin olumsuz etkilendiğini belirterek, "İnternetten yatırılan faturalardan bana para kalmıyor, onlardan sonra benim işlerim azaldı. İnternet bankacılığı çıkmasaydı benim işlerim çok fazlaydı, sürekli fatura ödüyordum, para kazanıyordum. Benim adım Faturamatik Yakup, bu işi bırakmayı düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.

"OTOMATİK TALİMAT YERİNE FATURAMATİK YAKUP'A TALİMAT VERSİNLER"

Sırrı Paşa Caddesi'nde cep telefonu dükkanı bulunan Can Topuz, faturalarını Faturamatik Yakup'a verdiklerini, ödeme yaptıktan sonra kendilerine dekontunu getirdiğini belirterek, "İnternet ödemeleri Yakup ağabeyi biraz üzdü, kendisiyle yaklaşık 10 seneden bu yana tanışıyoruz. Kendisi bizim faturalarımızı alıyor, günün ve tarihini de takip ediyor, hiç şaşırmıyor. Buraya geliyor ve faturalarımızın geldiğini söylüyor ve faturaları alıyor, işini de takip ediyor. Otomatik talimat vermeyin, Yakup ağabeye talimat verin" şeklinde konuştu.

"SEVENİ ÇOK FAZLA"

Murat Tut isimli vatandaş ise, 12 yıldan bu yana Faturamatik Yakup'u tanıdığını belirterek, "Artık herkes telefondan ödemeleri yaptığı için bu aralar işleri düşüşte. Yine de seveni çok var" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da ''Faturamatik Yakup'' esnafın imdadına yetişiyor - Son Dakika

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