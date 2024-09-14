Felçli Kadın Ameliyatla Hayata Döndü - Son Dakika
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Felçli Kadın Ameliyatla Hayata Döndü

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78 yaşındaki Meryem Özdemir, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu ve felçli günlerine veda etti.

14.09.2024 07:34
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78 yaşındaki felçli kadın başarılı ameliyatla yeniden hayata tutundu

ERZİNCAN - Erzincan'da beynine pıhtı atan ve felç geçiren 78 yaşındaki Meryem Özdemir, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyat sonucu yeniden hayata tutundu.

78 yaşındaki Meryem Özdemir, kan sulandırıcı ilaç kullanmasına rağmen tekrarlayan beyne pıhtı atması şikayetiyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Kardiyoloji Anabilim Dalı Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Muharrem Said Coşkun tarafından tedaviye alınan Özdemir, gerçekleştirilen sol kulakçık kesesinin kapatılması ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Hastanın güçlü kan sulandırıcılar kullanmasına rağmen 2 defa beynine pıhtı attığını söyleyen Doç. Dr. Muharrem Said Coşkun, "Bizde kan sulandırıcıların yetersiz gelmesi nedeniyle kalp içinde pıhtı oluşan kesenin kapatılması ameliyatını yapmaya karar verdik. Hastamızı sol kulakçık kesesinin kapatılmasının ardından taburcu ettik." şeklinde konuştu.

Bu işlemin İstanbul, İzmir gibi Türkiye'nin belirli merkezlerinde yapılabildiğinin altını çizen Prof. Dr. Eftal Murat Bakırcı, bölge bakımından işlemin Ankara'dan sonra yalnızca Erzincan'da yapılabildiğini kaydetti. Bakırcı, "Güçlü bir ekibe sahibiz. Bu tür yapısal kalp hastalıklarıyla alakalı tüm işler, hastanemizde başarıyla gerçekleştirilmektedir. Hastalarımızın Erzincan dışına gitmelerine gerek kalmamaktadır." dedi.

Kalp hastası Meryem Özdemir'in oğlu Yunus Emre Özdemir ise 3 yıldır annesinin felçli olduğunu ifade ederek, "Annem, ritim bozukluğu nedeniyle kan sulandırıcı kullanıyordu. Ona rağmen beyne pıhtı attı. Said hocamızın gerçekleştirdiği ameliyatla bunu inşallah bir daha yaşamayacağız. Annem çok şükür başarılı bir ameliyat geçirdi. Şu an elhamdülillah bir sorumuz yok." dedi.

Kaynak: İHA

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