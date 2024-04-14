Fenerbahçe'nin efsane futbolcularının heykelleri yer değiştirdi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin efsane futbolcularının heykelleri yer değiştirdi

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Kadıköy'de Yoğurtçu Parkının karşısındaki Kuşdili Parkı içinde yer alan Fenerbahçe'nin efsane futbolcularının heykelleri, yer değişikliği kararı sonrasında sökülerek depoya kaldırıldı. Heykellerin gelecek hafta Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu önünde hazırlanan kaidelere yerleştirileceği öğrenildi. Bu durum bazı taraftarlar tarafından desteklenirken, bazıları ise tepki gösterdi.

14.04.2024 11:40  Güncelleme: 11:42
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Kadıköy'de Yoğurtçu Parkının karşısındaki Kuşdili Parkı içinde yer alan Fenerbahçe'nin efsane futbolcuların heykelleri, yer değişikliği kararı sonrasında sökülerek depoya kaldırıldı. Efsanelerin heykellerinin gelecek hafta Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu önünde hazırlanan kaidelere yerleştirileceği öğrenildi.

Dokuz günlük bayram tatilinde Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu ve Alex de Souza'nın Kadıköy'deki heykelini ziyaret edip fotoğraf çektirmek isteyenler, büyük hayal kırıklığına uğradı. Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı karşısındaki Kuşdili Parkı içinde yer alan heykellerin yer değişikliği kararı sonrasında sökülerek depoya kaldırıldığı ve gelecek hafta Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu önünde hazırlanan kaideler üzerine yeniden yerleştirileceği öğrenildi. Öte yandan stadın önünde Mustafa Kemal Atatürk ve Eda Erdem'in de heykelleri bulunuyor. Efsane oyuncuların heykellerinin kaldırılmasına bazı taraftarlar desteklerken, bazıları ise kaldırılması konusunda tepki gösterdi.

"Şaşırdım burada kalmaları daha iyiydi"

Salih Ayhan, "Çoluk çocuk kuzenlerimiz bulduğumuz herkesi buraya getirip fotoğraf çekiliyorduk. Ben de şimdi yeni gördüm, şaşırdım. Neden böyle bir şey yapıldı anlayamadım. Bence burada kalmaları daha iyiydi" diye konuştu. - İSTANBUL

Fenerbahçe\'nin efsane futbolcularının heykelleri yer değiştirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fenerbahçe'nin efsane futbolcularının heykelleri yer değiştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin efsane futbolcularının heykelleri yer değiştirdi - Son Dakika
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