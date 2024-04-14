Kadıköy'de Yoğurtçu Parkının karşısındaki Kuşdili Parkı içinde yer alan Fenerbahçe'nin efsane futbolcuların heykelleri, yer değişikliği kararı sonrasında sökülerek depoya kaldırıldı. Efsanelerin heykellerinin gelecek hafta Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu önünde hazırlanan kaidelere yerleştirileceği öğrenildi.
Dokuz günlük bayram tatilinde Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu ve Alex de Souza'nın Kadıköy'deki heykelini ziyaret edip fotoğraf çektirmek isteyenler, büyük hayal kırıklığına uğradı. Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı karşısındaki Kuşdili Parkı içinde yer alan heykellerin yer değişikliği kararı sonrasında sökülerek depoya kaldırıldığı ve gelecek hafta Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu önünde hazırlanan kaideler üzerine yeniden yerleştirileceği öğrenildi. Öte yandan stadın önünde Mustafa Kemal Atatürk ve Eda Erdem'in de heykelleri bulunuyor. Efsane oyuncuların heykellerinin kaldırılmasına bazı taraftarlar desteklerken, bazıları ise kaldırılması konusunda tepki gösterdi.
"Şaşırdım burada kalmaları daha iyiydi"
Salih Ayhan, "Çoluk çocuk kuzenlerimiz bulduğumuz herkesi buraya getirip fotoğraf çekiliyorduk. Ben de şimdi yeni gördüm, şaşırdım. Neden böyle bir şey yapıldı anlayamadım. Bence burada kalmaları daha iyiydi" diye konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Fenerbahçe'nin efsane futbolcularının heykelleri yer değiştirdi - Son Dakika
Sony Bank, Polygon ağı üzerinde Japon Yeni'ne sabitlenmiş stablecoin'i geliştirmek için bir pilot projeye başladı. Bu yenilikçi adım, Sony'nin oyun ve spor alanlarındaki entelektüel mülkiyetlerini tanıtmak için düşük işlem ücretlerinden yararlanmayı hedefliyor. Japonya'da stablecoin hareketliliği, TerraUSD'nin çöküşünün ardından kullanıcı korumasını amaçlayan yeni düzenlemelerle hız kazandı.
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Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien açıklarında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıp sayısı ise 18 olarak açıklandı. Son 25 yılın en büyük depremi olan bu olayda binden fazla kişi yaralandı.
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