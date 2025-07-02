Ferdi Zeyrek'in ismi Turgutlu'da yaşayacak - Son Dakika
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Ferdi Zeyrek'in ismi Turgutlu'da yaşayacak

Ferdi Zeyrek\'in ismi Turgutlu\'da yaşayacak
02.07.2025 12:56  Güncelleme: 12:58
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Turgutlu Belediye Meclisi Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediye Meclisi Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısında tüm grup başkanlarının önerisi ve oy birliğiyle alınan kararla, Selvilitepe Mahallesi'nde yapımı devam eden spor kompleksine elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek'in ismi verildi.

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda 2'si ek gündem 1'i önerge olmak üzere toplam 10 madde görüşülüp karara bağlandı. Meclis toplantısında tüm grup başkanlarının önerisi ve oy birliğiyle alınan kararda, Selvilitepe Mahallesinde yapımı devam eden spor kompleksine elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek'in ismi verildi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, "Turgutlu'ya ve Manisa'ya birlikte hizmet etmekten onur duyduğum, çok talihsiz bir kaza sonucu zamansız kaybettiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız merhum Ferdi Zeyrek'i sevgi ve özlemle yad ederek başlamak istiyorum. Ferdi Başkan, bir buçuk yılda çok sevdiği Manisa'nın ve Manisalıların hakkını gözeterek eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, altyapıdan çevreye, kültür sanattan sosyal alanlara kadar bu şehrin ve her bir hemşehrimizin refahı, mutluluğu ve huzuru için çalıştı. Geride hepimizin gururla hatırlayacağı çok temiz bir isim ve miras bıraktı. Kalbi bu şehir için atan bizler de Ferdi Başkanımızın bıraktığı bu bayrağı daha ileriye taşıyabilmek adına elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Canım kardeşim, yol arkadaşım Ferdi Zeyrek'in emaneti bizim emanetimiz, çok kıymetli ailesi bizim ailemizdir. Ferdi başkanımızı unutmayacağız. Mekanı cennet olsun" dedi.

Başkan Çetin Akın konuşmasında ayrıca Turgutlu'da, Manisa'da ve pek çok ilde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin duyduğu endişeyi de dile getirerek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Başkan Akın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü, Madımak, Srebrenitsa Katliamları ile Başbağlar ve Suruç saldırılarına; Dünya Hukuk Günü ve 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'na da konuşmasında yer verdi.

Başkan Çetin Akın'dan meclis üyelerine teşekkür

Gündemin dokuzuncu maddesinde, "Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri olarak ilçemiz Selvilitepe Mahallesi Şehit Onur Karakaya Sokak'ta yapımı devam eden spor kompleksine 09 Haziran 2025 günü, talihsiz bir kaza sonucu kaybettiğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek'in ismini yaşatmak anısına söz konusu spor kompleksine 'Turgutlu Belediyesi Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi' isminin verilmesi hususu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.

Karar sonrası Başkan Çetin Akın, "Spor kompleksimize Ferdi aşkanın isminin verilmesi için göstermiş olduğunuz hassasiyet ve vermiş olduğunuz destek için hepinize teşekkür ediyorum. O'nun ismini güzel yerlerde hep hatırlayacağız" diye konuştu.

Turgutlu Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, gündemin onuncu ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, manisa, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ferdi Zeyrek'in ismi Turgutlu'da yaşayacak - Son Dakika

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