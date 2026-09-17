Fethiye Belediye Başkanı\'na saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen 3 şüpheli adliyeye

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da yeni nesil suç örgütleri ve illegal yapılanmalara yönelik düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında 23 Mayıs'ta Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Eylül'de il genelinde operasyon düzenlendi. perasyon kapsamında Menteşe, Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında 51 şüpheli tespit edilirken, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Mardin, Kocaeli ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerden Menteşe'de 17'si adliyeye sevk edildi. 7 şüphelinin işlemlerinin SEGBİS üzerinden yürütüleceği öğrenildi. Fethiye'de ise 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRININ AZMETTİRİCİLERİ DE ADLİYE

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 23 Mayıs'ta Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

CHP'li Belediye Başkanı Alim Karaca, Akarca Mahallesi'nde maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğramış ve bacağından vurulmuştu.

SALDIRGAN İSTANBUL'DAN GELMİŞ

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırganın 20 Mayıs 2026'da İstanbul'dan otobüsle Fethiye'ye geldiği, otogarda indikten sonra olay yerine giderek bölgede keşif yaptığı tespit edilmiş, saldırının ardından ticari taksiyle Bodrum'a geçtiği belirlenmişti.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Kamera incelemelerinde saldırganın E.T.Ç. olduğu ve T.D. isimli şahısla birlikte Bodrum'un Koyunbaba Mahallesi'nde saklandığı tespit edilmiş, 24 Mayıs 2026 saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonla iki şüpheli yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında, saldırganı Fethiye'den Bodrum'a götüren ticari taksinin ücretini ödediği ve 34 plakalı araçla İstanbul'dan Bodrum'a geldiği belirlenen H.N. isimli şahıs da aynı gün saat 04.45 sıralarında Milas ilçesinde gözaltına alınmıştı.