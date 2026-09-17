Fethiye Belediye Başkanı'na saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen 3 şüpheli adliyeye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye Belediye Başkanı'na saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen 3 şüpheli adliyeye

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fethiye Belediye Başkanı\'na saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen 3 şüpheli adliyeye
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da 'Sokaklar Güvende' operasyonu kapsamında 23 Mayıs'ta Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda il genelinde tespit edilen 51 şüpheliden 42'si gözaltına alınırken, Menteşe'de 17 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da yeni nesil suç örgütleri ve illegal yapılanmalara yönelik düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında 23 Mayıs'ta Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Eylül'de il genelinde operasyon düzenlendi. perasyon kapsamında Menteşe, Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında 51 şüpheli tespit edilirken, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Mardin, Kocaeli ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerden Menteşe'de 17'si adliyeye sevk edildi. 7 şüphelinin işlemlerinin SEGBİS üzerinden yürütüleceği öğrenildi. Fethiye'de ise 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRININ AZMETTİRİCİLERİ DE ADLİYE

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 23 Mayıs'ta Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

CHP'li Belediye Başkanı Alim Karaca, Akarca Mahallesi'nde maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğramış ve bacağından vurulmuştu.

SALDIRGAN İSTANBUL'DAN GELMİŞ

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırganın 20 Mayıs 2026'da İstanbul'dan otobüsle Fethiye'ye geldiği, otogarda indikten sonra olay yerine giderek bölgede keşif yaptığı tespit edilmiş, saldırının ardından ticari taksiyle Bodrum'a geçtiği belirlenmişti.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Kamera incelemelerinde saldırganın E.T.Ç. olduğu ve T.D. isimli şahısla birlikte Bodrum'un Koyunbaba Mahallesi'nde saklandığı tespit edilmiş, 24 Mayıs 2026 saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonla iki şüpheli yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında, saldırganı Fethiye'den Bodrum'a götüren ticari taksinin ücretini ödediği ve 34 plakalı araçla İstanbul'dan Bodrum'a geldiği belirlenen H.N. isimli şahıs da aynı gün saat 04.45 sıralarında Milas ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: ANKA
Alim Karaca3. SayfaPolitikaFethiyeGüncelYerelMuğlaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Umman Denizi’nde Pakistan ve Hindistan savaş gemileri çarpıştı Umman Denizi'nde Pakistan ve Hindistan savaş gemileri çarpıştı
Seferihisar Belediyesi operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı Seferihisar Belediyesi operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı
Belçikalı vekil, bölge parlamentosu ek binasındaki tuvalette gece boyu kilitli kaldı Belçikalı vekil, bölge parlamentosu ek binasındaki tuvalette gece boyu kilitli kaldı
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar
Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı
Eşini çalıştığı markette öldürüp aynı silahla intihar etti Eşini çalıştığı markette öldürüp aynı silahla intihar etti
3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler 3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler
Anthony Taylor Süper Lig’deki tartışmalı pozisyonları tek tek inceledi Anthony Taylor Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonları tek tek inceledi
13:00
Galatasaray’ın kapısını Osimhen için çalacaklar Cevap şimdiden net
Galatasaray'ın kapısını Osimhen için çalacaklar! Cevap şimdiden net
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
11:49
Almanya’nın kadrosu açıklandı Klopp’tan Sane’ye hayatının şoku
Almanya'nın kadrosu açıklandı! Klopp'tan Sane'ye hayatının şoku
11:42
Kadir İnanır’ın 28 mirasçısına soğuk duş
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş
11:27
SPK duyurdu 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
11:15
Ayasofya’nın altında 9 kilometrelik gizli dünya Bakan Ersoy açıkladı
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı
10:18
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2’si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 13:01:52. #.0.3#
SON DAKİKA: Fethiye Belediye Başkanı'na saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen 3 şüpheli adliyeye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement