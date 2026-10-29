Fethiye\'de 29 Ekim\'in 103\'üncü yılı, Kaymakam Akkaya\'nın tebrikleri kabulüyle başladı

Fethiye'de 29 Ekim'in 103'üncü yılı, Kaymakam Akkaya'nın tebrikleri kabulüyle başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Fethiye'de düzenlenen tebrikat töreninde Kaymakam Fatih Akkaya, ilçe protokolünün bayram tebriklerini makamında kabul etti. Törene kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle protokol üyeleri katıldı; 103'üncü yıl coşkusu ilçede yaşandı.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, ilçe protokolüyle makamında bayramlaştı.
Fethiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, düzenlenen tebrikat töreniyle başladı. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, kaymakamlık makamında gerçekleştirilen törende ilçe protokolü üyelerinin bayram tebriklerini kabul etti. Törene ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile protokol üyeleri katıldı.
Bayramlaşma töreninde Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar gerçekleştirilirken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu Fethiye'de yaşandı.
Kaynak: İHA
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