Fethiye'de Dalgıçlar Turizm Haftasını Su Altında Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fethiye'de Dalgıçlar Turizm Haftasını Su Altında Kutladı

Fethiye\'de Dalgıçlar Turizm Haftasını Su Altında Kutladı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dalgıçlar, Turizm Haftası dolayısıyla su altında temsili bir turizm sezonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Dalgıçlar, su altında kurdukları masada oturarak, birbirlerinin sorularını cevaplandırdı ve notlar aldı. Dalış eğitmeni Önder Diktaş, bu etkinlikle dalışı Türkiye'de tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçladıklarını belirtti.

16.04.2024 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dalgıçlar, Turizm Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Dalgıçlar, su altında kurdukları masada temsili olarak turizm sezonu ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Fethiye'de bir dalış okulunun işletmeciliğini yapan Önder Diktaş ile beraberindeki Aydın Tanal ve Melisa Harless, Dalyan Koyu açıklarında 5 metre derinliğe dalış gerçekleştirdi. Gerçekleştirdikleri dalışta dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştiren dalgıçlar, su altında kurdukları masanın etrafında oturarak, turizm sezonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Dalgıçların bu anları ise su altı kamerasıyla kaydedildi. Bir dalgıç diğerinin sorularını cevaplandırırken, diğer dalgıç da bilgisayara notlarını aldı. Dalış Eğitmeni Önder Diktaş, yaptıkları bu etkinlikle Turizm Haftasını kutladıklarını belirterek, "Sezon boyunca yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi dalış için bekliyoruz. Bu sezonda farklı etkinliklere imza atmayı planlıyoruz. Amacımız, dalışı Türkiye'de tanıtmak ve sevdirmek" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Turizm Haftası, Fethiye, Muğla, Turizm, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye'de Dalgıçlar Turizm Haftasını Su Altında Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:40 Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek’ten yalanlama Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek'ten yalanlama
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
14:04 Fenerbahçe’nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 21:00:32. #1.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de Dalgıçlar Turizm Haftasını Su Altında Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement