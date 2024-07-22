Fethiye\'de LGS Birincilerine Tatil Hediye Edildi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan bir otel, LGS sınavında Fethiye'nin gururu olarak birinci olan iki öğrenciye tatil hediye etti. Gazi Ortaokulu öğrencisi Uzay Öner Sarıbaş ve özel bir okulda öğrenim gören Ayşe Feyza Kaya, sınavda birincilik elde ederek Fethiye'nin gururu oldular. Aileleri ile birlikte Fethiye'de bir otel tarafından tatil hediye edilen öğrenciler, başarılarıyla dikkat çekti.

Fethiye'de bulunan bir otel, LGS (Liselere Geçiş Sınavı) sonuçları açıklandığında Fethiye'nin gururu olan iki öğrenciye tatil hediye etti. Gazi Ortaokulu öğrencisi Uzay Öner Sarıbaş ve Özel bir okulun öğrencisi Ayşe Feyza Kaya, sınavda birinci olarak Fethiye'nin gururu oldular. Elde ettikleri bu başarı sayesinde aileleri ile birlikte Fethiye'de bir otelde tatil yapan öğrenciler sınav yorgunluğunu hediye edilen tatil ile attıklarını belirttiler.

Başarıları sayesinde ailelerin de ödüllendirildiği tatilde Sarıbaş ve Kaya Aileleri çocukları ile birlikte tatilin keyfini yaşadıklarını belirttiler. - MUĞLA