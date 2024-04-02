Fethiye\'de Otizm Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Dünya Otizm Farkındalık Günü" düzenlendi.

2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak ilan edildi. Bu kapsamda Fethiye'de özel bir eğitim kurumu tarafından yapılan programa Kurucusu Salih Dündar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile otizmli bireyler ve aileleri katıldı.

Şenlik havasında geçen etkinlikte otizmli çocuklar doyasıya eğlendi. Farkındalık oluşturmak için mavi renk kıyafetlerin tercih edildiği etkinlikte çocukların dans gösterileri, palyaço baloncuk gösterisi, yüz boyama ve müzikli eğlenceler yapıldı. Otizmli bireylerin aileleri, etkinlik boyunca çocuklarıyla beraber bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle otizmli çocuklar "nostaljik polis arabası ile trafik motosikletine" bindi. "Kanka Polis" kostümü ile çocuklarla dans eden ekipler, eğlenceli dakikalar yaşadı. - MUĞLA