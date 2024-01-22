 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fethiye'de Yat Bağlama İskelesi Projesi İçin 'ÇED Gerekli Değildir' Kararı Verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiye'de Yat Bağlama İskelesi Projesi İçin 'ÇED Gerekli Değildir' Kararı Verildi

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde yapılması planlanan Yat/Tekne Bağlama İskelesi ve Kıyı Düzenlemesi projesi için 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Proje sahası, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi ve doğal sit sınırlarına yakın mesafede yer alıyor.

Fethiye\'de Yat Bağlama İskelesi Projesi İçin \'ÇED Gerekli Değildir\' Kararı Verildi
22.01.2024 - 18:16,
Abone Ol

ESMA TURAN

Muğla'nın Fethiye İlçesi Karagözler Mahallesi'nde yapılması planlanan Yat/Tekne Bağlama İskelesi ve Kıyı Düzenlemesi (Dolgu) alanı projesi için 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Proje sahası; Fethiye- Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, 3. Derece Doğal Sit sınırlarına yakın mesafe içerisinde ve Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen bölgeler olarak sayılan alan içerisinde yer alıyor.

Fethiye'nin Karagözler Mahallesinde 250 ada, 2-3 parseller önü kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında deniz yüzeyinde Yacht Classic Tur İnşaat ve Ticaret ve Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan Yat/Tekne Bağlama İskelesi ve Kıyı Düzenlemesi (Dolgu) alanı projesi için 17 Şubat 2023'te ÇED süreci başlatılmıştı. Projeye bugün, Muğla Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir' kararı verildi.

FETHİYE-GÖCEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ İÇERİSİNDE YER ALIYOR

Proje sahası deniz yüzeyi Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alıyor. Bununla birlikte proje ÇED dosyasında 3. Derece Doğal Sit sınırlarına yakın mesafe içerisinde ve Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar kapsamında. Öte yandan proje alanı; Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları, olarak sayılan alanların da kapsamında kalıyor.

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre; proje alanında mevcut iskeleler, kıyı düzenlemesi (dolgu) alanı ve deniz yüzeyi alanı Yat/ Tekne Bağlama İskelesi amaçlı kullanılıyor. Mevcut iskeleler; Yacht Classic Turizm İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 25 tekne bağlama kapasitesi ile işletiliyor. Proje, turizm sektörüne hizmet veren teknelerin ve sportif amaçlı teknelerin konaklama ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yatırıma alındı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Çevresel Etki Değerlendirme, Fethiye, Bağlama, Muğla, Denizcilik, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye'de Yat Bağlama İskelesi Projesi İçin 'ÇED Gerekli Değildir' Kararı Verildi - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 06:45:31. #1.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de Yat Bağlama İskelesi Projesi İçin 'ÇED Gerekli Değildir' Kararı Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement