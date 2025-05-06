Fethiye İdman Yurdu, Bölgesel Amatör Lig'de Şampiyonluk Kupasını Kaldırdı - Son Dakika
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Fethiye İdman Yurdu, Bölgesel Amatör Lig'de Şampiyonluk Kupasını Kaldırdı

Fethiye İdman Yurdu, Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta gösterdiği başarılı performansla şampiyonluğu elde etti ve TFF 3. Lig'e yükseldi. Törenle şampiyonluk kupası, futbolcular ve teknik heyet tarafından kaldırıldı.

06.05.2025 17:36
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- Fethiye İdman Yurdu, şampiyonluk kupasını kaldırdı

BURSA - Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta şampiyonluğu ilan ederek TFF 3. Lig'e yükselen Fethiye İdman Yurdu, sahasında düzenlenen törenle kupasını kaldırdı.

Fethiye İdman Yurdu, BAL 8. Grup'ta şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselmeye hak kazandı. Fethiye Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona, federasyon temsilcileri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kurulan platforma tek tek çağırılan futbolculara madalyalarını Fethiye İdman Yurdu Kulüp Başkanı Abdullah Aksoy taktı. Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldırdı.

Zor ama güzel bir sezon geçirdiklerini söyleyen Fethiye İdman Yurdu Kulüp Başkanı Abdullah Aksoy, "Tek başımıza ve yalnızdık. Ama Fethiye Mahallesi arkamızda durdu. Bursaspor'u tebrik ediyorum ondan sonra bizde şampiyon olduk. Zaman zaman sıkıntı çektik ama sonuçta Bursa futbolu kazandı. İznikspor'u da tebrik ediyorum. Hakkını verdiler berabere kaldı ve bizde şampiyon olduk. Önce 1. Amatör'de, daha sonra Süper Amatör'de, şimdi de Bölgesel Amatör Lig'inde şampiyon olduk ve 3. Lig'e yükseldik. Dün U16 takımımız Bolu'da şampiyon oldu ve 4'lü finallere kaldı. A takımına ne kadar önem veriyorsak altyapıya daha çok önem veriyoruz. Yalnız değilim, mahallemiz bize yetiyor. Bürokrat veya siyasetçi arkamızda değil. Bugün eğlenmek istiyoruz, üzülmek, sitem etmek ve eleştirmek istemiyoruz" dedi.

Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner ise, "Buraya geldiğimdeki düşüncelerim ile gelmeden önceki düşüncelerim arasında çok fark var. Mahalle takımı gibi görünüyor ama bir mahalleden çok daha fazlası. Başarıyı ve şampiyonluğu buraya kadar getiren bu aile ortamı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye İdman Yurdu, Bölgesel Amatör Lig'de Şampiyonluk Kupasını Kaldırdı - Son Dakika

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