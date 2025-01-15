Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali Büyükşehir Belediyesine Devredildi

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Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali Büyükşehir'e devredildi

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni devralarak iyileştirme ve düzenleme çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi, terminalin daha kaliteli hizmet sunabilmesi için gerekli yenileme projelerini hayata geçirecek.

Otogar 2006 yılında ilçe belediyesi tarafından kiraya verildi

Fethiye'nin Kesikkapı Mahallesinde bulunan 15 bin 889 metrekare yüz ölçümlü Şehirlerarası Otobüs Terminali, Fethiye Belediye Başkanlığı döneminde 2006 yılında özel bir şirkete 3996 sayılı kanun (yap, işlet, devret) ile kiraya verildi.

Terminal işletme süresinin 05.09.2017 tarihinde sona ermesinin ardından şirket sözleşme hükümleri uyarınca 5 yıllık uzatım hakkını kullanarak 05.09.2022 yılına kadar işletmeciliğini yeniden aldı. Bahsi geçen şirket, Hukuk mahkemesinde 2 yıl daha uzatılması talep ederek uyarlama davası açtı ve davayı kaybetti.

Büyükşehir davayı kazandı, tahliye talep etti

Şirketin davayı kaybetmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi hukuk işleri uzatım iptal davası açtı ve idari mahkemeyi kazandı. Ardından Bölge İdare Mahkemesi'ne müracaat eden Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlığa başvuru yapıp, tedbir kararının kalktığını dile getirerek kaymakamlıktan tekrar 2886 kanunun 75. Maddesi uyarınca tahliye talep etti. Bu talep kaymakamlık tarafından reddedildi ve sebep olarak söz konusu işletmenin kaybettiği süre uzatım davasının istinaf incelemesinin devam ettiği gösterildi.

Devam eden süreçte, Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği tarafından Kaymakamlığın 'red' işleminin iptali için İdare Mahkemesi'nde dava açıldı ve 20.09.2024 tarihli Muğla 3. İdare Mahkemesi kararına esasen Büyükşehir Belediyesine devir edilmesi için karara bağlandı.

Devir işlemleri 2024 Kasım'da tamamlandı

Gelinen süreçte; Fethiye Kaymakamlığı'nın olur yazısı ile tahliye kararı verildi ve tahliye kararı Büyükşehir Belediyesine bildirildi. Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin tahliye ve Büyükşehir Belediyesine devir işlemleri 22.11.2024 tarihinde tamamlandı.

Bakanlık denetimi sorunsuz gerçekleşti ve T1 yetki belgesi alındı

Büyükşehir Belediyesine devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün terminal faaliyetlerinin aksamadan sürmesi için Terminaller ve Otoparklar Şube Müdürlüğünce idari personel görevlendirmesi yapıldı ve malzeme tedariki sağlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına T1 yetki belgesi başvurusunda bulunuldu.

Yetki belgesi müracaatı kapsamında; alanın tamamında panel çit kaplaması yapılarak tek noktadan yaya giriş çıkışı sağlandı. Bebek bakım odası faaliyete alındı. X-ray cihazı ve tek yönlü çıkış turnike alım süreçleri başlatıldı. T1 yetki belgesi başvurusu kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alan denetimi sorunsuz gerçekleştirilerek ruhsat sürecinin tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir, "Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali, 2022 yılına kadar özel bir firma tarafından işletilmekteydi. 2022 yılından sonra hukuki sürecimiz devralmak için hukuki sürecimiz başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz Kasım ayında terminali devraldık. Otogarımızın işletme izin belgesi bulunmuyordu. Bakanlığa müracaatımızı yaparak gerekli önlemlerimizi aldık. Güvenlik tedbirleri kapsamında tüm düzenlemelerimizi tamamladık. Bakanlıktan hali hazırda işletme belgesini almış bulunmaktayız. Fethiye'mize gelen misafirlerimizi daha iyi taşımak ve ulaştırmak için içinde bulunan esnafımızın yerleşik planlamasını tamamladık. Ayrıca Fethiye otogarının zemin ve altyapı, üst yapı ile ilgili de tüm çalışmalarımızı kısa zamanda bitireceğiz" diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerli ve yabancı misafirlerin en çok tercih ettiği ilçelerden Fethiye'ye yakışan bir otobüs terminali için göreve gelir gelmez çalışma başlattıklarını, hukuki süreçlerden sonra 2024 yılı sonunda otogarı Büyükşehir Belediye sorumluluğuna geçtiğini açıkladı.