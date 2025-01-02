FETÖ'cüler Almanya'da Seçim Endişesi Yaşıyor - Son Dakika
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FETÖ'cüler Almanya'da Seçim Endişesi Yaşıyor

FETÖ mensupları, Almanya'daki aşırı sağ yükselmesinden ve göçmen karşıtlığından endişeli.

02.01.2025 14:22
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Türkiye'den firar eden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mensupları Almanya'da yapılacak seçimler sonrasında aşırı sağın yükselmesi ile göçmenlere karşı olumsuz bir tutum takınılmasından endişe ediyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybetmesinin ardından Federal Meclisi feshederek, 23 Şubat 2025'te erken seçime gidileceğini duyurmuştu. FETÖ'cüler ise Almanya'da yapılacak seçimler sonrasında aşırı sağın yükselmesi ile göçmenlere karşı olumsuz bir tutum takınılmasından endişe ediyor. Almanya, 15 Temmuz başarısız darbe girişimi öncesi ve sonrasında FETÖ için en güvenli ülkelerden biri konumunda yer alıyor. FETÖ'nün 1990'ların başlarından itibaren Almanya'da önemli örgütsel yatırımları bulunuyor. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'den sonra en önemli yöneticilerinden olan Avrupa kıtasındaki örgüt yapısının sözde sorumlusu Abdullah Aymaz da Almanya'da yaşıyor. Aymaz, örgütle ilgili tüm faaliyetlerini yine Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'dan yürütüyor.

Firar eden FETÖ'cülerin dörtte biri Almanya'da yaşıyor

FETÖ'nün en önemli isimlerinden Aymaz gibi birçok FETÖ'cü de yine Almanya'da ikamet ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye'den firar eden FETÖ mensuplarının yaklaşık dörtte biri de yaşamak için Almanya'yı seçti. Almanya'nın FETÖ'cülere kucak açmasının altında ise işgücünün yanı sıra politik nedenler de bulunuyor. 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin planlayıcılarından Adil Öksüz'ün de Türkiye'den kaçtığı ve son görüldüğü yerin Almanya olduğu biliniyor.

FETÖ "mahrem" taktiğine Almanya'da da devam ediyor

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başarısız darbe girişimi sonrasında Türkiye'den firar eden FETÖ'cü askerlerin birçoğu Almanya'ya kaçtı. Ayrıca NATO görevindeyken Türkiye'ye çağrılmalarına rağmen firar edip Almanya'da yaşamaya başlayan FETÖ'cü askerlerin sayısı da oldukça fazla. Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkelerinin başında yer alan Almanya, FETÖ'nün mahrem yapılanmalarının en canlı olduğu ülkelerden biri. Örgüt, Türkiye'de kurduğu çarkı Almanya'da da aynı şekilde sürdürüyor. Burada kontrolü ellerinde tutmaya çalışan "mahrem abiler", özellikle firari askerler üzerinde etkilerine devam ediyor. Firari askerler diğer FETÖ'cüler ile görüştürülmezken, iş, ev ve ailelerinin ihtiyaçları da örgüt tarafından karşılanıyor.

FETÖ, Türkiye'de ihraç edilen asker ve polislerin Almanya'da vatandaşlık almalarını çok önemsiyor

Örgüt, Almanya'daki FETÖ mensuplarının özellikle de Türkiye'de ihraç edilen asker ve polislerin vatandaşlık almalarını çok önemsiyor. Örgüt, FETÖ'cü ihraç asker ve polislerin Almanya'da topluma entegre olmalarını ve Almanya'da kamu kurumlarında kendi iş kollarındaki kadrolara sızmalarını istiyor. Örgütün son beş senedir bu konuda ciddi bir planlama içinde olduğu, program ve yatırım yaptığı, bu sayede kademeli olarak Almanya kurumlarına sızarak gücünü Almanya bürokrasisinde de sürdürmeyi hedeflediği biliniyor.

FETÖ'nün Almanya kalesi sarsıntıda

Almanya'nın Magdeburg kentinde 21 Aralık'ta Noel Pazarı'nda gerçekleşen saldırı, ülkede yaşayan tüm göçmenler için tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. Saldırının failinin uzun süredir Almanya'da yaşayan Suudi Arabistan kökenli bir göçmen olması nedeniyle ülke genelinde göçmenlere karşı protestolar başladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, göçmenlere karşı başlayan bu protestolar en çok FETÖ'cüleri etkiledi. Örgütün yatırım yaptığı Almanya planı bozulmaya başladı. Şubat 2025'te yapılacak seçimlerde aşırı sağın güçlenmesi ile göçmen karşıtlığı yönündeki seçmen baskısının vatandaşlık işlemlerini engellemesinden endişe duyuluyor. Bu nedenle özellikle firari FETÖ'cü asker ve kamu görevlileri vatandaşlık işlemlerini hızlandırma telaşına girdi. FETÖ'cülerin bir diğer endişesi de Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrasında Avrupa ülkelerinin Suriyeli göçmenleri ülkelerine geri göndermek için yollar araması oldu. Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi ile sıranın kendilerine gelecek olması telaşı FETÖ'cüleri derinden sarstı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel FETÖ'cüler Almanya'da Seçim Endişesi Yaşıyor - Son Dakika

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