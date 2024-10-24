Anne FETÖ liderinin ölümünü bayram umudu ile karşıladı - Son Dakika
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Anne FETÖ liderinin ölümünü bayram umudu ile karşıladı

Anne FETÖ liderinin ölümünü bayram umudu ile karşıladı

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kumpas kurularak pilot yüzbaşı rütbesindeyken Türk Hava Kuvvetleri'nden uzaklaştırılan ve çalışmaya başladığı özel sektörde İran'da düşen ikinci pilotluğunu yaptığı Challenger 604 tipi özel uçakta hayatını kaybeden Melike Kuvvet'in annesi, örgüt...

24.10.2024 13:12
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Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kumpas kurularak pilot yüzbaşı rütbesindeyken Türk Hava Kuvvetleri'nden uzaklaştırılan ve çalışmaya başladığı özel sektörde İran'da düşen ikinci pilotluğunu yaptığı Challenger 604 tipi özel uçakta hayatını kaybeden Melike Kuvvet'in annesi, örgüt lideri Fetullah Gülen'in hak ettiği şekilde ölmediğini söyleyerek "Keşke milletin yavrusuna yaptıklarını ona da yapsalardı ama bakalım nasıl öldü. Öldüğü gün şehit annelerinin bayramı olsun inşallah" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kumpas kurularak çok sevdiği Türk Hava Kuvvetleri'nden uzaklaştırılan Pilot Yüzbaşı Melike Kuvvet, özel sektörde çalışmaya başladı. Kuvvet, devam eden süreçte açtığı davaları kazanarak 2018 yılının mayıs ayında binbaşı rütbesi ile tekrar göreve dönmeyi beklediği sırada, İran'da düşen ikinci pilotluğunu yaptığı Challenger 604 tipi özel uçakta hayatını kaybetti. Kuvvet'in cenazesi memleketi Konya'da defnedildi. Yaşanan kumpasların ardından çeşitli sıkıntılar çeken Kuvvet'in ailesi FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ölümü ile sevindi. Melike Kuvvet'in 73 yaşındaki annesi Emine Umman Kuvvet, örgüt lideri Fetullah Gülen'in hak ettiği şekilde ölmediğini söyledi.

"Melike benim içimi yaktı, Melike çok bambaşka biriydi"

Anne Emine Umman Kuvvet, kızının o dönemlerde cuntacı komutanlarından çok zorluk gördüğünü söyledi. Kızının orduda görevli olduğu yıllarda kendisine iftira atıldığını, kendisinin de kızının ordudan atıldığını uçak kazasında öldüğü gün televizyonlardan öğrendiğini anlatan Emine Umman Kuvvet, "Melike'min rahmetli olduğu gün ordudan uzaklaştırıldığını televizyonda izledim. Bu bana çok büyük ikinci şok oldu ama ben FETÖ'den dolayı, cuntadan dolayı filan olduğunu bilmiyorum tabii. Konya 3. Ana Jet Üssünde iken Merzifon'a 5. Ana Jet Üssüne tayin oldu. Oradayken mobbing uygulanıyordu Melike'ye, çok zor günler yaşıyordu. Uçuşu kesiliyor, eve bir geliyor bana bir şey belli etmiyor ama ben anlıyordum. Bir gün geldi 'anneciğim benim silahımın şarjörleri nerede, onları bana bir gönderir misin' dedi. Bir türlü anlam veremedim, bir subayın silahı alınmaz ama derken Merzifon'da birlikte yaşadığımız bir dönemde Ankara'ya çağırdılar. Birlikte gittik. Orada bir yerde yavrumu sorguya çekiyorlar, yüksek rütbeli 2 subay daha varmış. Çeşitli iftiralar, çeşitli dayatmalar, Melike çok cesaretli bir çocuktu. Ne kadar itiraz ettiyse de Melike'ye zorla söylettiler o an 'şarkı söylemişim pavyonda' diye bu cuntacılar. Benim yavrumu o anda işte oyuna getiriyorlar. Çok büyük üzüntüler geldi, hiç gene bana bir şey belli etmiyor. Ben sordum 'Melike biz buraya neden geldik, niye seni sorguya aldılar' dediğimde o da 'Anneciğim bir şey yok sen bilmezsin' diye cevap verdi. Bir kış günü Merzifon acayip soğuk ve kar tipi göz gözü görmüyor. Gece saat 3'te Melike'yi göreve çağırdılar. O zamanlar helikopter pilotu, şimdi şimdi anlıyorum, zannedersem herhalde ölsün filan diye. Melike vatanını, milletini çok seven, insanları seven, çok ahlaklı, karakterli bir çocuktu, çok cömertti. Melike benim içimi yaktı, Melike çok bambaşka biriydi" dedi.

"Melike ona hep 'salya sümük efendi' diyordu"

Örgüt lideri Fetullah Gülen'in hak ettiği şekilde ölmediğini söyleyen anne Kuvvet, "Demek o kadar ordunun içini sarmışlar ki bu şerefsizler Merzifon'dan Melike'mle konuşuyoruz, diyordu ki; 'Telefonumuz dinleniyor anne, şerefsizler telefonumuzu dinliyor' derdi. Ben de, 'Melike şerefsizler kim' Ben hala bir anlam veremiyorum. Bu FETÖ yavrumun resmen başını yedi, benim de yüreğimi yaktı. Benim gibi olan tüm annelere sabır diliyorum. Yavrularımızı şehit ettiler. Melike'ye hiç hak etmediği, Melike'ye hiç yaraşmayan eziyetler ettiler. İki cihanda ellerim yakalarında olsun inşallah. O FETÖ denen adam cehennem zebanilerinin elinde kalsın. Melike ona hep 'salya sümük efendi' diyordu sürekli. Çok sevindim, benim yavrumun yokluğu acım o kadar büyük ki ama dedim ki, benim gibi bir sürü annenin yüreğine su serpilmiştir. Yani en son internette görüntüsü çıkmıştı bir korkunçtu. Bu dünyada öldü ama öbür dünyanın cezası çok büyük o ve onun avanesine Allah hiç cennet kokusu aldırmasın inşallah yavrum. Hiç cennete giremesinler. Benim canımı yaktılar. Benim gibi bir sürü annenin canını yaktılar. Canım çocuğu, vatanını, bayrağını, milletini seven bu çocuğun başını yediler. Bu adamın öldüğü gün inşallah bizim bayram günümüz olsun. Bayram ilan edilsin böyle bir gün, çok sevinirim. İnşallah o da yattığı yerde kemikleri sızlasın. Ben öldüğünü duyunca şuna bak hak ettiği gibi ölmedi diye düşündüm. Keşke milletin yavrusuna yaptıklarını ona da yapsalardı ama bakalım nasıl öldü. Öldüğü gün şehit annelerinin bayramı olsun inşallah. Benim gibi olan tüm annelere, sabır diliyorum" şeklinde konuştu.

"Cehennem odunu onlar"

Melike Kuvvet'in ablası İlknur Kuvvet (51) ise "FETÖ denen adam, onu destekleyenler de öbür dünyada cennet yüzü görmesin. Cehennem odunu onlar, bizim ülkemizi mahvettiler. Biz ordusuyla bütün bir millettik. 15 Temmuz'da halkı, milleti, Türk milletini orduyla karşı karşıya getirdiler. Amaç bizim askerimizi Türk milletinin gözünde düşürmekti ama bunu asla başaramayacaklar. Çünkü Türk milleti askeriyle var oldu, askeriyle de var olmaya devam edecek. Dünyanın en büyük en güzel milleti. Türk milletini hiç kimse yok edemez. Ben milli bayram ilan edilmesini rica ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anne FETÖ liderinin ölümünü bayram umudu ile karşıladı - Son Dakika

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