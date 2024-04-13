FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four\'da Fenerbahçe Alagöz Holding finale yükseldi

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FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four, dün tüm heyecanıyla başladı. Final Four heyecanına, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de sporseverler ile birlikte tribünden ortak oldu.

Mersin'in ev sahipliği yaptığı FIBA Kadınlar EuroLeague Final Four'un yarı final maçında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin ve Fenerbahçe Alagöz Holding ile mücadele etti.

BAŞKAN SEÇER, MÜCADELEYİ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Final Four heyecanına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de sporseverler ile birlikte tribünden ortak oldu.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Başkan Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, FIBA Genel Sekreteri Kamil Novak, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Hüseyin Beşok, TBF Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ile ÇBK Başkanı Serdar Çevirgen, kent protokolü, Meclis üyeleri ve çok sayıda sporsever izledi.

FINAL FOUR'DA ADINI FİNALE YAZDIRAN İSİM FB ALAGÖZ HOLDİNG OLDU

Kıyasıya süren mücadelede ilk yarıyı Fenerbahçe Alagöz Holding 48, ÇBK Mersin de 42 skorla tamamladı. Kıran kırana geçen mücadelenin ikinci yarısında ise Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i 89-80'lik skorla yendi ve finale adını yazdıran takım oldu.

KUPA, YARIN SAHİBİNİ BULACAK

FIBA Kadınlar Euroleague Final Four (Dörtlü Final), dün saat 16.00'da oynanan yarı final maçında, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımı, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 84-78 mağlup ederek finale yükselmişti.

Turnuvanın dün oynanan ikinci maçında saat 19.00'da Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin ile Fenerbahçe Alagöz Holding karşı karşıya geldi ve kazanan FB Alagöz Holding oldu.

Üçüncünün belli olacağı ve kupanın sahibini bulacağı final maçı ise yarın oynanacak.