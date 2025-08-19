Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ve Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Telefon görüşmelerinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi amacıyla Alaska'da ve Washington'da gerçekleştirilen toplantıların sonuçları değerlendirildi. Görüşmelerde ayrıca, Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeler ele alındı." - ANKARA
Fidan, İngiltere ve Almanya ile görüşmeler yaptı
