Fidan ve Tajani'den Suriye Üzerine Görüşme

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Dışişleri Bakanlığı Kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin önemi vurgulandı. Geçiş sürecinde Suriye'deki dini azınlıkların korunması gerektiği kaydedildi." - ANKARA