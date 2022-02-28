Fildişi Sahili'nde hayırseverlerin desteğiyle mescit ve medreseler açıldı - Son Dakika

İDDEF, Fildişi Sahili'nin çeşitli bölgelerinde hayırseverlerin desteğiyle inşa ettiği mescit ve medreselerin açılışını Türkiye'den katılan heyet, ülke ve bölge yöneticileri ile yerel halkın katılımıyla gerçekleştirdi.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İslami eğitim ve insani yardım çalışmalarını sürdürdüğü Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde yeni inşa ettiği Ahıskalı Ali Haydar Efendi medresesi, Halim Uygun Camii, Nedime Erdoğan Medrese ve Camii ile Yasemin Mescidi'nin açılışını yaptı. Türkiye'den Fildişi Sahili'ne giden 10 kişilik heyet başkent Yamusukro ile birlikte Tuye, Diegonefla, Lasseri ve Tabo bölgelerinde düzenlenen program ve toplu açılış törenine katıldı.

Federasyonun eğitim çalışmaları kapsamında hizmete aldığı kalıcı eserlerden ilkinin açılışı Fildişi Sahili'nin Tuye şehrinde oldu. Türkiye'den hayırseverlerin desteğiyle Tuye'de inşa edilerek bölgedeki ihtiyaç sahibi Müslüman çocuk ve gençlerin ücretsiz eğitim alması amacıyla hizmete kazandırılan Ahıskalı Ali Haydar Efendi medresesi için açılış töreni yapıldı. Bölge yöneticileri ile yerel halkın katılımıyla gerçekleşen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunup dualar edildi. Açılışın ardından katılımcılar öğrencilerle birlikte medreseyi gezerek, sıralarda oturup sohbet etti.

Açılış ve ziyaretler başkent Yamusukro'ya iki saat uzaklıktaki Diegonefla şehrinde devam etti. İDDEF yetkilileri ve misafirlerden oluşan heyet, Diegonefla'daki Nedime Erdoğan Medresesi ve Camii açılış törenine katılım sağladı. Bölge yetkilileri, yerel halk ve çocukların coşkuyla karşıladığı heyet Türkiye ve Fildişi Sahili arasında kardeşlik bağlarının güçlendiğine vurgu yapıp kalıcı eserin açılışını dualarla gerçekleştirerek hizmete aldı.

Fildişi Sahili'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi çocukların eğitime kavuşabilmesi ve bölgedeki Müslümanların ibadetlerini kolay ve rahat bir şekilde gerçekleştirmesi için bağışçılarının desteğiyle kalıcı eser inşa eden İDDEF'in Lasseri ve Tabo şehirlerindeki açılış törenlerinde de heyecan ve coşku yaşandı. Lasseri'deki Yasemin Camii ile Tabo şehrindeki Halim Uygun Camii dualar ile hizmete girdi. Açılış törenini takip eden bölge halkı Türkiye'ye teşekkürlerini gönderirken, yaşlı kimselerin Türkiye'ye dua ettiği ve zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Fildişi Sahili'ndeki açılış ve ziyaretler Tasavvuf Buluşması programıyla sona ererken yapılan açıklamada, "Eğitim hamlemize yeni soluklar katacak, ilmin ve muhabbetin yuvası olacak yeni medrese ve mescit açılışlarımızı Fildişi Sahili'nde gerçekleştirdik. Ülkedeki eğitim ve insani yardım çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken, eğitim seferberliği ve kalkınma ile birlikte iki ülke arasındaki kardeşliğinin pekiştiğini, kalıcı eserlerin ise bunun bir nişanesi olduğunu gördük. Mescit, Medrese ve Camilerden oluşan eserlerimizin hayırlı olmasını temenni ederken ülkedeki programımızı Tasavvuf Buluşması programıyla tamamladık. İnsani değerlerin pekişmesi ve hoşgörü kültürünün inşasında tasavvufun önemi gündemiyle 3'üncüsü düzenlenen Tasavvuf Buluşması'nı katılımcıların önemli katkılarıyla gerçekleştirildik. Buluşmaya yoğun ilgi gösteren Batı Afrika tasavvuf camiasının öncüleri ve manevi kanaat önderleri programa büyük katkı sağladı. Fildişi Sahilleri'nden Şeyh Abdulaziz Sarba ve Burkina Faso'dan Şeyh Ahmed Tidjan Maiga'nın destekleri, Türkiye İsmailağa camiasından kıymetli hocaefendilerimizin öncülüğü ve İDDEF'in ev sahipliğiyle tamamlanan programın hayırlara vesile olmasını niyaz ederiz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL