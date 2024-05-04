Filistin asıllı İngiliz cerrah Fransa'ya da giriş yapamadı - Son Dakika
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Filistin asıllı İngiliz cerrah Fransa'ya da giriş yapamadı

Filistin asıllı İngiliz cerrah Ghassan Abu-Sitta, Almanya'nın kendisine uyguladığı Avrupa'ya giriş yasağı nedeniyle konferansa katılmak üzere geldiği Fransa'ya giriş yapamadığını duyurdu. Abu-Sitta'nın Fransa'ya girişi engellenirken, konferansa telefonla bağlanarak tepki gösterdi.

04.05.2024 23:13
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Filistin asıllı İngiliz cerrah Ghassan Abu-Sitta, Almanya'nın kendisine uyguladığı Avrupa'ya giriş yasağı nedeniyle konferansa katılmak üzere geldiği Fransa'ya giriş yapamadığını duyurdu.

Almanya'nın 1 yıl Avrupa'ya girişi yasağı uyguladığı Filistin asıllı İngiliz cerrah Ghassan Abu-Sitta, Fransa'da şoka uğradı. Başkent Paris'te "Filistin'de uluslararası hukukun uygulanması konusunda Fransa'nın sorumluluğu" üzerine düzenlenen bir konferansa katılması beklenen Abu-Sitta'nın ülkeye girişi engellendi. Konferansa Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan telefonla bağlanan Abu-Sitta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa'ya giriş yapmama engel oluyorlar. Bugün Fransız Senatosu'nda konuşmam gerekiyordu. İsrail Filistinlileri hapishanede öldürürken, Avrupa kalesi soykırımın tanıklarını susturuyor" diyerek tepki gösterdi.

Abu-Sitta'nın ekolojist Senatör Raymonde Poncet Monge'nin daveti üzerine katılacağı konferansta, Almanya'nın İsrail'e silah gönderimi ve Filistinlilerle olan dayanışma gibi birçok konu ele alındı.

"Büyük utanç"

Senato'daki ekolojist grubun başkanı Guillaume Gontard olayı "Skandal" olarak değerlendirerek, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in ve Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'nin ofisleriyle iletişim halinde olduklarını belirtti. Gontard, Abu-Sitta'nın bu akşam için İngiltere'ye geri gönderileceğini belirtti. Senatör Ian Brossat ise yaşananları "Büyük utanç" olarak yorumladı.

Abu-Sitta 43 gün Gazze Şeridi'nde görev yaptı

Şu anda Glasgow Üniversitesi'nin rektörü olarak görev yapan Ghassan Abu-Sitta, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim'de bölgeye gitmiş ve orada 43 gün boyunca görev yapmıştı. Abu-Sitta ayrıca nisan ayında Berlin'de Gazze'deki deneyimleri hakkında konuşmak üzere bir konferansa davet edilmiş, ancak Almanya'ya girişi engellenmişti. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Filistin asıllı İngiliz cerrah Fransa'ya da giriş yapamadı - Son Dakika

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